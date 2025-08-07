W efekcie nastąpił spadek produkcji węgla energetycznego w Polsce w 2024 r. rok do roku o 3,8 mln t, w tym spadek produkcji węgla energetycznego w PGG o 4,2 mln t. Spadek sprzedaży węgla energetycznego krajowych producentów w 2024 r. rok do roku wyniósł o 3 mln t, w tym spadek sprzedaży węgla energetycznego w PGG 3,4 mln t.

Spadki cen i wolumenów istotnie wpłynęły na poziom generowanych przychodów spółki. Przy produkcji węgla w 2024 r. na poziomie 17,3 mln ton, sprzedaż wyniosła 16,7 mln ton, a przychody ze sprzedaży węgla sięgnęły 9,4 mld zł. W porównaniu do 2023 r. spadły jednak o 6,4 mld zł, czyli o 40,3 proc. (2,5 mld zł to skutek niższych wolumenów, 3,9 mld zł – skutek niższych cen).

„Istotne niepewności” rewidenta

Spółka musiała ratować się przyznaną pomocą publiczną rzędu 5,1 mld zł, na którą zresztą formalnie nie ma jeszcze zgody Komisji Europejskiej mimo że pierwszy wniosek notyfikacyjny został złożony w Brukseli na początku 2022 r. W październiku 2024 r. do KE została zgłoszona aktualizacja wniosku notyfikacyjnego, w którym spółka w oparciu o aktualne prognozy rynkowe przedstawiła funkcjonowanie kopalń zgodnie z okresem zapisanym w Umowie Społecznej.

W tym roku jednak PGG będzie potrzebować większej pomocy. I tak 28 lipca 2025 r. minister finansów i gospodarki wyemitował obligacje skarbowe przeznaczone dla ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi (ministra energii) na podwyższenie kapitału zakładowego Polskiej Grupy Górniczej (PGG). Wyemitowane obligacje mają łączną wartość nominalną 2,8 mld zł. Jest to ostatnia z planowanych transz dopłat dla PGG w 2025 r. Łącznie w 2025 r. w ramach dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych spółka zgodnie z założeniami ustawy budżetowej i okołobudżetowej otrzymała 5,6 mld zł.

Spółka chwali się jednak, że i tak pomoc była mniejsza niż faktycznie byłaby potrzebna. PGG w ub. roku bowiem wdrożyła plan optymalizacji działalności spółki i obniżono poziom wykorzystania dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych w odniesieniu do zaakceptowanego przez Ministerstwo Przemysłu. – Wszystkie jednostki produkcyjne PGG uzyskały cenę zbytu węgla w zł/GJ wyższą od ceny referencyjnej węgla importowanego. Wydatki na inwestycje miały jedynie charakter odtworzeniowy, a łączny CAPEX w 2024 r. został zredukowany rok do roku o 0,7 mld zł, czyli o 17,2 proc. – informuje nas spółka.