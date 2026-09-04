„W dniu 4 września 2026 roku Sędzia – Komisarz wydał Zarządzenie w przedmiocie przedłużenia: terminu na złożenie Propozycji Układowych, które zostaną poddane pod głosowanie w dalszym toku postępowania, przez podmioty inne niż PKP CARGO i Zarządca – z dnia 30 września 2026 roku do dnia 15 października 2026 roku; terminu na przygotowanie i złożenie przez PKP CARGO lub Zarządcę ostatecznych Propozycji Układowych – z dnia 31 sierpnia 2026 roku do dnia 15 września 2026 roku” – poinformowało PKP Cargo.

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Spółka dodała, że sędzia-komisarz zgodził się też na przedłużenie z 30 września do 15 października br. terminu na uzyskanie opinii Rady Wierzycieli dotyczącej propozycji układowych przedstawionych przez PKP Cargo.

Wnioski w tej sprawie spółka złożyła w poniedziałek. Wskazywała wtedy w uzasadnieniu na trwające prace i uzgodnienia zmierzające do wypracowania ostatecznego kształtu propozycji układowych, w tym uwzględniające wyniki prowadzonych rozmów z wierzycielami oraz analiz dotyczących ewentualnych ich modyfikacji. Dodała, że nowy termin uwzględnia konieczność przygotowania niezbędnej dokumentacji i pozyskania stosownych zgód korporacyjnych, w szczególności rady nadzorczej i innych organów spółki.

PKP Cargo przypomniało też wówczas, że 25 sierpnia br. podpisało umowę z biurem maklerskim dotyczącą udziału biura w procesie emisji akcji i pozyskania środków na finansowanie. „Z uwagi na to ewentualne modyfikacje dotyczące Propozycji Układowych wymagają analiz ze strony biura maklerskiego z perspektywy ich wpływu na warunki emisji i pozyskanie finansowania. Stanowisko biura maklerskiego będzie stanowiło element dalszych uzgodnień dotyczących ostatecznego kształtu Propozycji Układowych, co wymaga dodatkowego czasu na zakończenie procesu” – wyjaśniał przewoźnik.

W czerwcu br. spółka informowała o przyjęciu zaktualizowanych propozycji układowych dla wierzycieli, obejmujących wierzytelności o łącznej wartości blisko 2,96 mld zł. W stosunku do pierwotnych planów z maja spółka zrezygnowała m.in. z konwersji długu banków na akcje, co oznacza, że miałoby to dotyczyć tylko państwowych firm kolejowych.

PKP Cargo jest spółką akcyjną notowaną na GPW. Największym akcjonariuszem jest PKP S.A. z 33,01-proc. udziałem w kapitale; fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE S.A. mają 7,75 proc., a pozostali akcjonariusze – 59,24 proc. Firma oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii.

Latem 2024 r. sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne spółki, a zarząd zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych przez zakłady i centralę spółki; zatrudnienie spadło o 3 tys. 665 pracowników. W 2025 r. PKP Cargo zwolniło 450 osób i na koniec ub.r. spółka zatrudniała ponad 8 tys..

Grupa PKP Cargo miała w 2025 r. 39,4 mln zł zysku netto wobec 2,4 mld zł straty rok wcześniej. Pierwszy kwartał 2026 r. zakończyła ze stratą netto na poziomie 45,8 mln zł, wobec 48,6 mln zł straty rok wcześniej. Przychody z działalności operacyjnej spółki spadły w pierwszym kwartale do 924,7 mln zł (z 939,6 mln zł rok wcześniej).