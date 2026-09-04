Jak podano, Sąd Najwyższy uznał, że żadna z powołanych przez Prezesa UOKiK przesłanek przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania nie została spełniona: sformułowane w skardze zagadnienie prawne oderwane było od realiów sprawy, a skarga nie była uzasadniona.

Reklama Reklama

Postępowanie sądowe ws. Eurocashu zakończone

Postanowienie Sądu Najwyższego oznacza, że postępowanie sądowe zostało definitywnie zakończone, a wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 27 stycznia 2026 r. pozostaje ostateczny. Postanowienie o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania nie podlega zaskarżeniu.

W styczniu poinformowano, że Sąd Apelacyjny oddalił apelację Prezesa UOKiK dot. nałożenia 76 mln zł kary na Eurocash za stosowanie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową, polegających na wymaganiu od dostawców produktów rolnych lub spożywczych opłat za niektóre usługi.

Na skutek oddalenia apelacji Prezesa UOKiK, wyrok SOKiK stał się prawomocny, a decyzja Prezesa UOKiK została prawomocnie uchylona.

Jak podano w lutym 2024 r., Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił w całości decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji o nałożeniu 76 mln zł kary na Eurocash.

Za co UOKiK chciał ukarać Eurocash

W listopadzie 2021 r. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył 76 mln zł kary na Eurocash za stosowanie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową, polegających na wymaganiu od dostawców produktów rolnych lub spożywczych opłat za niektóre usługi. Informowano wówczas, że przeprowadzone postępowanie miało wykazać, iż spółka Eurocash pobierała od dostawców produktów rolnych i spożywczych szereg dodatkowych i nieuzasadnionych opłat. "Część usług, za które płacili kontrahenci, w ogóle nie była wykonywana, a niektóre spółka powinna świadczyć w ramach podpisanej umowy bez dodatkowego wynagrodzenia. Ponadto dostawcy nie otrzymywali informacji o kosztach i rezultatach niektórych usług. Celem tego typu działań Eurocash było obniżenie wynagrodzenia podmiotom dostarczającym do sklepów produkty rolne i spożywcze" - stwierdził, cytowany w ówczesnym komunikacie, prezes Chróstny.

Po wydaniu decyzji Eurocash deklarował, że nie zgadza się z nią i zamierza się od niej odwołać.

W związku z decyzją UOKiK spółka nie utworzyła rezerw.

Głównym obszarem działalności Eurocash jest hurtowa i detaliczna sprzedaż artykułów spożywczych i codziennego użytku. Przedsiębiorca, również poprzez spółki zależne, jest właścicielem największej w Polsce sieci hurtowni i organizatorem licznych sieci sklepów, m.in.: ABC, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Gama, Groszek i Euro Sklep.