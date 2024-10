Podczas piątkowej sesji za akcje spółki płacono ok. 69 zł.

Autorzy rekomendacji wskazują na postępy spółki we wszystkich kluczowych projektach badawczych CT-01, CT-02 oraz CT-03. W przypadku najbardziej zaawansowanego projektu spółki – CT-01 Captor złożył w sierpniu wniosek o zgodę na rozpoczęcie badania klinicznego, co w ocenie analityków biura przybliża spółkę do pierwszego podania cząsteczki pacjentowi w pierwszym kwartale 2025 roku. - Duże zainteresowanie badaniem ze strony europejskich ośrodków klinicznych wynikające z jednej strony ze znanej osoby głównego badacza – profesora Thomasa Berga, a z drugiej z wysokich niezaspokojonych potrzeb medycznych w obszarze raka wątrobowokomórkowego, sugerują, że rekrutacja w projekcie ma szansę przebiegać sprawnie - uważają.

Z kolei w ramach projektu CT-03, koncentrującego się na degradacji białka MCL-1 w terapii nowotworów układu krwionośnego, limfatycznego oraz guzów litych, został wyłoniony kandydat klinicznego, którego spółka ocenia jako potencjalnie „pierwszy w klasie”, ponieważ według jej wiedzy jest to jedyny degrader MCL-1 obecnie rozwijany przez firmę farmaceutyczną. – Podejście spółki opierające się o usuwanie białka, ma skutkować odwrotnym efektem w porównaniu z inhibitorami, prowadzącymi do akumulacji MCL-1 oraz zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa terapii – wskazują analitycy.

Podkreślają, że Captor ma finansowanie do końca trzeciego kwartału 2025 roku zaznaczając, że partnering mógłby jeszcze wydłużyć ten okres.