Notowania Selvity podczas środowej sesji rosną o 6 proc. do 33 zł. Tymczasem Noble Securities w rekomendacji z 18 lipca cenę docelową dla akcji w horyzoncie 9-miesiecznym oszacował na 51,1 zł. To oznacza prawie 55-proc. potencjał względem dzisiejszego kursu oraz 60-proc. w stosunku do wyceny z dnia wydania rekomendacji.

Ile warte są akcje Selvity

Noble Securities podkreśla, że jesienią ubiegłego roku pojawił się umiarkowany optymizm co do rozwoju sytuacji rynkowej dla spółki, ale początek 2025 roku przyniósł szereg różnych negatywnych czynników, które w skrócie można określić jako dużą niepewność wynikającą ze zmian na amerykańskim rynku ochrony zdrowia, co po raz kolejny uderzyło Selvitę.

„Jednak okres dekoniunktury rynkowej nie zmienia naszego długoterminowego postrzegania atrakcyjności Selvity” – czytamy w raporcie.

W wyniku aktualizacji prognoz analitycy skorygowali wycenę z 70,6 zł do 51,1 zł i w dalszym ciągu postrzegają spółkę jako ciekawą opcję inwestycyjną w średnim i długim terminie, podtrzymując rekomendację „kupuj”.