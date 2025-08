Czytaj więcej Chemia Producenci tworzyw sztucznych mają problemy ze zwiększeniem sprzedaży Niski popyt i marże hamują rozwój branży. Tymczasem Orlen i Azoty realizują w biznesie tworzyw miliardowe projekty, które cały czas sprawiają im duże kłopoty. W efekcie płocki koncern nie jest zainteresowany przejmowaniem nowego zakładu w Policach.

Udział akcjonariuszy mniejszościowych w Azotach drastycznie spadnie

Dzięki emisji walorów o łącznej wartości 3,8 mld zł Azoty istotnie zmniejszą skonsolidowane zadłużenie netto (z wyłączeniem opłat leasingowych). Prokopiuk szacuje, że po zakończeniu ofert spadnie ono do około 7,3 mld zł. Nie jest to jednak jedyny scenariusz.

Istnieje duże ryzyko przeprowadzenia emisji po niższej cenie niż obecnie odnotowywana na GPW. Przy założeniu, że Skarb Państwa nadal chciałby zainwestować 1,6 mld zł, instytucje finansowe mogłyby dokonać większej konwersji długu na nowe walory spółki i tym samym bardziej niż w scenariuszu bazowym ograniczyć zadłużenie Azotów. To oczywiście oznaczałoby większe rozwodnienie akcjonariuszy mniejszościowych niż przy cenie emisyjnej na poziomie 19 zł.

Azoty od dłuższego czasu podpisują nowe, krótkoterminowe porozumienia z instytucjami finansującymi grupę dotyczące wydłużenia terminów obowiązywania dostępnych limitów w ramach udzielonych im kredytów i pożyczek. W ostatni piątek zawarły je z Europejskim. Będzie obowiązywało do 5 września. Wcześniej Azoty podpisały z 12 instytucjami finansującymi grupę kolejny aneks do porozumienia zawartego w lutym ubiegłego roku. Na jego mocy wydłużono do końca września termin obowiązywania dostępnych limitów.

Przy okazji Azoty zapewniły, że na bieżąco obsługują i spłacają swoje zobowiązania wynikające z umów kredytowych i pożyczek. Z kolei dostępne limity zapewniają im płynność oraz ciągłość działalności.