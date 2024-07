Raport wydano przy cenie rynkowej wynoszącej 22,50 zł. Na zamknięciu piątkowej sesji akcje Forte zostały wycenione na 21,90 zł.

Mając na uwadze trwające spowolnienie na rynku meblowym, połączone z niskim sezonem (kwiecień-wrzesień) oraz utrzymujący się wyraźnie niższy wpływ zamówień analitycy biura po raz kolejny zweryfikowali swoje wcześniejsze prognozy. - Mimo, że wciąż oczekujemy poprawy w branży meblarskiej wraz z początkiem kolejnego wysokiego sezonu, czyli na przełomie 2024 i 2025 roku, obecne estymacje wskazują, że będzie ona słabsza niż zazwyczaj - zakładają.



Forte i wyzwania

Wyzwaniem Forte jest wysokie zadłużenie, co wymaga dodatkowych uzgodnień z bankami finansującymi grupę. - Na koniec IV kwartału 2023/24 banki finansujące wyraziły zgodę na podwyższenie wskaźnika dług netto/EBITDA do poziomu 6,8x. W odniesieniu do kwartału kończącego się 30 czerwca 2024 r. wyraziły zgodę na podwyższenie wskaźnika do poziomu 8,0x. Obecnie trwają rozmowy dotyczące uspójnienia zasad finansowania grupy oraz ustanowienia zabezpieczeń, których finał jest zakładany do końca lipca - wskazują analitycy.

Jednocześnie wyjaśniają, że wszystkie kredyty obrotowe Forte mają być zamienione na kredyty terminowe w EUR z ostatecznym terminem zapadalności do 31 marca 2027 roku oraz harmonogramem proporcjonalnego obniżania ekspozycji kredytowej we wszystkich bankach począwszy od II kwartału 2024/25.

Tekst jest skrótem rekomendacji Noble Securities dla Forte. Jej autorem jest Dariusz Dadej. Pierwsze rozpowszechnianie raportu nastąpiło 9 lipca, o godz. 13:05.