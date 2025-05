Rainbow Tours z rekordową wyceną od BM Pekao. Ile warte są jego akcje?

Analitycy BM Pekao nadal widzą potencjał w akcjach Rainbow Tours. Dlatego utrzymali rekomendację „kupuj” podnosząc cenę docelową do 230 zł, co daje ok. 40 proc. przestrzeni do wzrostu kursu.