Dr Wojciech Zatoń, adiunkt w Katedrze Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, zwyciężył w XIV edycji konkursu na najlepszego analityka makroekonomicznego, organizowanego przez redakcje „Parkietu" i „Rzeczpospolitej". Pracując samodzielnie, zdystansował kilkuosobowe zespoły analityczne mające dostęp do unikalnych danych (np. z kart płatniczych). Jego sukces jest tym większy, że naukowiec z UŁ już raz – w 2017 r. – w naszym konkursie triumfował.

W ostatniej edycji rywalizacji, dotyczącej prognoz na 2021 r., wyprzedził zespół Polityki Insight, którego rdzeń tworzą Adam Czerniak i Hanna Cichy. Trzecie miejsce ex aequo zajęli Paweł Mizerski, główny ekonomista Uniqa TFI, oraz zespół analityczny z Banku Gospodarstwa Krajowego w składzie: Piotr Dmitrowski, Konrad Soszyński i Paweł Ropiak. Najlepsi analitycy 2020 r., ekonomiści z Santander Bank Polska, w ub.r. utrzymali dobrą formę i uplasowali się na wysokim, piątym miejscu.

Okres podwyższonej niepewności

Celem konkursu na najlepszego analityka makroekonomicznego jest weryfikacja trafności prognoz ośmiu głównych wskaźników gospodarczych (ich lista znajduje się w ramce obok). Prognozy na 2021 r. uczestnicy tej rywalizacji nadsyłali nam w siedmiu rundach od początku kwietnia 2020 r. do początku października 2021 r. (w tym ostatnim przypadku formułowali już tylko przewidywania na IV kwartał ub.r., które dodatkowo mają niewielki wpływ na wyniki całego konkursu). Większa część tego okresu naznaczona była wyjątkowo dużą niepewnością z powodu kryzysu wywołanego przez Covid-19 – zdarzenia bez precedensu. Dobrą tego ilustracją są przewidywania dotyczące rynku pracy. Jeszcze w kwietniu 2020 r. uczestnicy konkursu przeciętnie oczekiwali, że w I kwartale 2021 r. stopa bezrobocia rejestrowanego będzie wynosiła 7,6 proc., a niektórzy spodziewali się wyniku sporo powyżej 10 proc. Szybko się okazało, że – m.in. dzięki tarczom antykryzysowym – rynek pracy był odporny na pandemiczny wstrząs. Ostatecznie rok temu stopa bezrobocia wynosiła 6,4 proc., chociaż koniunktura w gospodarce była sporo gorsza od oczekiwań (w I kwartale 2021 r. PKB zaliczył czwartą z rzędu zniżkę, podczas gdy uczestnicy naszego konkursu jeszcze w październiku 2020 r. spodziewali się, że w tym okresie gospodarka będzie znów na ścieżce wzrostu).

Całkowitym zaskoczeniem okazała się inflacja, która w IV kwartale ub.r. wyniosła średnio 7,7 proc., dwukrotnie przebijając nawet najwyższą prognozę z początku ub.r. To odzwierciedlenie faktu, że tak szybki wzrost cen był w dużej mierze pokłosiem czynników luźno związanych z kondycją polskiej gospodarki, takich jak wzrost notowań surowców i zaburzenia w łańcuchach dostaw. Niewdzięcznym zadaniem było również przewidywanie poziomu stóp procentowych, które RPP zaczęła szybko podnosić w IV kwartale 2021 r., choć jeszcze we wrześniu prezes NBP Adam Glapiński mówił, że byłby to „szkolny błąd".

Mistrz przed uczniami

Wyniki najlepszych zespołów sugerują jednak, że 2021 r. był bardziej przewidywalny niż 2020 r. Wtedy zwycięzcy zdobyli około 10 pkt (na 40 możliwych), podczas gdy w ub.r. miejsce w pierwszej piątce dawało co najmniej 16 pkt.

Dr Zatoń zwycięstwo w rywalizacji zawdzięcza swojemu optymizmowi w ocenie perspektyw PKB, który ostatecznie w 2021 r. wzrósł o 5,7 proc. W prognozach PKB pomogły mu z kolei relatywnie celne przewidywania dotyczące ścieżki konsumpcji (w tej kategorii zajął czwarte miejsce). Inflację najlepiej przewidywali jego uczniowie ze Studenckiego Koła Naukowego 4Future. Co warte podkreślenia, byli studenci wykładowcy z UŁ, tworzący zespół prognozy-gospodarki.pl, zwyciężyli w konkursie na najlepszego analityka makroekonomicznego 2018 r.

Laureaci konkursu na najlepszego analityka makroekonomicznego 2021 r.*

RANKING OGÓLNY

1 Dr Wojciech Zatoń (Uniwersytet Łódzki)

2 Polityka Insight

3 Paweł Mizerski (Uniqa TFI)

3 Bank Gospodarstwa Krajowego

5 Santander Bank Polska

Prognozy PKB

1 Dr Wojciech Zatoń (Uniwersytet Łódzki) 2 Bank Millennium

3 Tomasz Bursa (OPTI TFI)

4 ING BSK

5 Paweł Mizerski (Uniqa TFI)

Prognozy inwestycji

1 Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych

2 Alior Bank

3 Credit Agricole Bank Polska

4 Santander Bank Polska

5 Krajowa Izba Gospodarcza

Prognozy konsumpcji

1 Citi Handlowy

2 Paweł Mizerski (Uniqa TFI)

3 Polityka Insight

4 Dr Wojciech Zatoń (Uniwersytet Łódzki)

5 Mikołaj Raczyński (Noble Funds TFI)

Prognozy inflacji (CPI)

1 SKN 4Future (Uniwersytet Łódzki)

2 Damian Rosiński (DM AFS)

3 Krakowski Bank Spółdzielczy

4 Bank Gospodarstwa Krajowego

5 Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych

Prognozy stopy bezrobocia rejestrowanego

1 Credit Agricole Bank Polska

2 Bank Gospodarstwa Krajowego

3 Adam Kotula

4 SKN Finansów i Makroekonomii (SGH)

5 Polityka Insight

Prognozy stopy referencyjnej NBP

1 Ex aequo: Alior Bank, Bank Millennium, Bank Pekao, Citi Handlowy, mBank, Paweł Mizerski (Uniqa TFI), Krajowa Izba Gospodarcza

Prognozy kursu euro w złotych

1 Krakowski Bank Spółdzielczy

2 Mikołaj Raczyński (Noble Funds TFI)

3 Paweł Mizerski (Uniqa TFI)

4 Przemysław Kwiecień (X-Trade Brokers)

5 Damian Rosiński (DM AFS)

Prognozy kursu dolara w złotych

1 Paweł Mizerski (Uniqa TFI)

2 Krakowski Bank Spółdzielczy

3 Mikołaj Raczyński (Noble Funds TFI)

4 Przemysław Kwiecień (X-Trade Brokers)

5 Bank Ochrony Środowiska

Prognozy rentowności 10-letnich obligacji skarbowych**

1 mBank

2 Alior Bank

3 Tomasz Bursa (OPTI TFI)

4 Prognozy-gospodarki.pl

5 Damian Rosiński (DM AFS)

Prognozy WIG20**

1 Adam Kotula

2 SKN Finansów i Makroekonomii (SGH) 3 Alior Bank

4 Tomasz Bursa (OPTI TFI)

5 Krakowski Bank Spółdzielczy

Źródło: Konkurs „Parkietu" i „Rz" na najlepszego analityka makroekonomicznego roku.

* Ostatnie dane za IV kwartał 2021 r., pozwalające ocenić trafność prognoz uczestników, zostały opublikowane pod koniec lutego.

** Zmienna pozakonkursowa, nie prognozują jej wszystkie zespoły.

Zwycięzcy poprzednich edycji konkursu

2020 Santander Bank Polska

2019 Mikołaj Raczyński (Noble Funds TFI)

2018 Prognozy-gospodarki.pl

2017 dr Wojciech Zatoń (Uniwersytet Łódzki)

2016 Mikołaj Raczyński (Noble Funds TFI)

2015 Jarosław Janecki (Societe Generale)

2014 Przemysław Kwiecień (X-Trade Brokers)

2013 Bank Ochrony Środowiska

2012 Janusz Jankowiak (Polska Rada Biznesu)

2011 Dariusz Winek (BGŻ)

2010 BRE Bank

2009 Janusz Jankowiak (Polska Rada Biznesu)

2008 Bank Pekao

Jak wyłaniamy najlepszego analityka makroekonomicznego?

Konkurs na najlepszego analityka makroekonomicznego organizowany jest przez redakcje „Parkietu" i „Rzeczpospolitej" od 2007 r. Obecnie trwają edycje XV i XVI, obejmujące prognozy na 2022 r. i 2023 r. Rywalizacja jest otwarta dla wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności analityczne: ekonomistów z instytucji finansowych i ośrodków badawczych, niezależnych ekspertów, a także pracowników naukowych i studentów. Uczestnicy konkursu (obecnie jest ich 36) cztery razy do roku nadsyłają prognozy na cztery kolejne kwartały dla ośmiu wskaźników makroekonomicznych i rynkowych. Za każdą prognozę mogą otrzymać od 0 do 1 pkt w zależności od tego, jak wypada ona na tle faktycznego odczytu danego wskaźnika oraz przewidywań innych uczestników. Podsumowując prognozy na dany kwartał, największą wagę przypisujemy tym formułowanym najwcześniej (z rocznym wyprzedzeniem), najmniejszą zaś – najświeższym (sporządzonym kwartał wcześniej). W rankingu ogólnym największą wagę mają punkty za prognozy zmian PKB i zmian wskaźnika cen konsumpcyjnych (czyli inflacji). GS

Partnerem merytorycznym konkursu jest Polski Instytut Ekonomiczny