W zaktualizowanej strategii biuro wytypowało 14 spółek z warszawskiej giełdy, które w dalszej części 2026 roku mogą się pozytywnie wyróżniać. Lista faworytów obejmuje segmenty dużych, średnich i małych spółek.

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Lista Top Picks

Z indeksu WIG20 na liście spółek preferowanych analitycy biura umieścili Allegro i Budimex. W segmencie firm o średniej kapitalizacji z indeksu mWIG40 postawili na AB, Benefit Systems, Cyber_Folks, Cyfrowy Polsat, Polimex-Mostostal, Rainbow Tours, XTB. Wśród małych spółek wchodzących w skład indeksu sWIG80 największą szansę na zyski upatrują w akcjach Archicomu, Atalu, Bioceltiksu, Oponeo i PlayWaya. W porównaniu z poprzednim, czerwcowym zestawieniem do grona rynkowych faworytów dołączył Cyfrowy Polsat, wypadł z niego Bank Handlowy.

Foto: Parkiet

Analitycy wskazali też 12 firm, których notowania w najbliższych miesiącach mogą być pod presją. Na tej liście znalazły się Dino, Kruk, mBank, Modivo, AmRest, Dom Development, GPW, ING Bank, Bank Millennium, Mo-Bruk, Ten Square Games i Wirtualna Polska. Nowicjuszami w tym gronie są Dom Development, Kruk i Mo-Bruk.

Czytaj więcej Rekomendacje Analitycy widzą potencjał w polskich spółkach. Na które stawiają? Wśród rekomendacji publikowanych przez biura maklerskie w dalszym ciągu wyraźnie przeważają te pozytywne, co może świadczyć o utrzymującej się atra...

Nadal jest potencjał w polskich akcjach

Analitycy Trigon DM pozostają pozytywnie nastawieni do rynków akcji, zakładając kontynuację trendu wzrostowego. W ich ocenie polski rynek akcji nadal wygląda atrakcyjnie, wśród głównych ryzyk wymieniają dalsze potencjalne umocnienie dolara, które będzie działać na niekorzyść krajowych aktywów. Wśród czynników wspierających wskazują na dobre perspektywy krajowej gospodarki, za czym przemawiają poprawiające się nastroje konsumentów w Polsce (szybciej niż w pozostałych krajach Europy) oraz oczekiwane odbicie koniunktury w sektorze budowlanym napędzane ożywieniem inwestycyjnym. Jednocześnie rozczarowujący czerwcowy PMI, który nie znajduje potwierdzenia w innych danych odczytują jako opóźniony efekt wojny na Bliskim Wschodzie.

Foto: Parkiet

Wśród pozytywów eksperci biura wymieniają rekordowo wysokie dywidendy. Z ich szacunków wynika, że tegoroczne wypłaty wzrosły o około 15 proc. w porównaniu do poprzedniego, rekordowego roku. – W bieżącym roku około 52 mld zł dywidendy trafi do akcjonariuszy, z czego około 28 mld zł przypadnie akcjonariuszom mniejszościowym. Czerwiec tego roku pod tym względem był zdecydowanie najbardziej obfity – wskazują analitycy w raporcie. W niedawno zakończonym miesiącu można było się załapać na dywidendy o łącznej wartości przekraczającej 20 mld zł. Z tej kwoty około 9,3 mld zł trafiło do kieszeni akcjonariuszy Orlenu. Koncern wypłacił najwyższą dywidendę w swojej historii. Zdaniem analityków wspiera to płynność na rynku, choć zauważają, że pozyskaną gotówkę inwestorzy wykorzystują również do transakcji na rynku pierwotnym.

Podkreślają, że na polskiej giełdzie nadal główną rolę odgrywają inwestorzy zagraniczni, szczególnie w przypadku dużych firm. – Jednak krajowe zainteresowanie długoterminowym oszczędzaniem rośnie i nie wszystkie środki trafiają już wyłącznie do funduszy dłużnych. Wpływy do funduszy bezpośrednio lub pośrednio powiązanych z rynkiem akcji zaczęły rosnąć w drugiej połowie 2025 roku. Zakupy akcji nie są już generowane wyłącznie przez PPK. Po wyłączeniu sezonowych dopłat z państwa, wpływy netto do PPK wynoszą obecnie około 2 mld zł kwartalnie – zauważają.

WIG przebił oczekiwania

Oczekiwania zawarte w strategii na 2026 rok, które Trigon DM przedstawił pod koniec zeszłego roku w dużej mierze sprawdziły się. Analitycy zakładali kontynuację dobrej passy krajowych indeksów, ale nie docenili możliwości polskiego rynku. Zakładali w swojej prognozie, że WIG ma fundamentalny potencjał, by osiągnąć poziom 130 tys. pkt. Tymczasem rynek pozytywnie zaskoczył i pod koniec pierwszej połowy 2026 r. wskaźnikowi udało mu się wspiąć do 141 tys. pkt, ustanawiając nowy rekord wszech czasów warszawskiej giełdy.