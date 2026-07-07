Łukasz Tarnawa, główny ekonomista BOŚ
W środę RPP podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych. Ekonomiści spodziewają się, że Rada nie zmieni stóp. Ważniejszy będzie jednak przekaz towarzyszący decyzji, a także projekcja inflacji. Właśnie te wątki zostaną poruszone w Parkiet TV. Naszego gościa, Łukasza Tarnawę zapytamy m.in.:
Czy w środę nie ma przestrzeni do niespodzianek w wykonaniu RPP?
Czy dzisiaj bliżej nam do obniżek czy podwyżek stóp?
W jakie tony uderzy prezes NBP Adam Glapiński?
Czy i jak mocno może rosnąć inflacja w Polsce w kolejnych miesiącach?
Jaki wpływ na inflację może mieć wygaszenie programu CPN?
Czy EBC pospieszył się z podwyżkę stóp procentowych?
Czy Fed faktycznie może w tym roku zdecydować się na podwyżkę stóp?
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