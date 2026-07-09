Nadzwyczajne walne zgromadzenie Azotów, zwołane na 9 lipca, ma podjąć uchwałę w sprawie warunkowego wyrażenia zgody na ustanowienie przez zarząd spółki zastawów rejestrowych na rzecz instytucji finansujących działalność grupy kapitałowej. Chodzi m.in. o majątek ruchomy, wierzytelności oraz akcje i udziały należące do Azotów w firmach ZA Puławy, ZAK, ZCh Police, KiZCh Siarki „Siarkopol”, GA Compounding, ATT Polymers, Compo Expert. Ponadto zarząd będzie mógł ustanowić hipoteki na wybranych nieruchomościach oraz zastawy finansowe lub cywilne.

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Azoty zrobią kolejny krok w drodze do zawarcia umowy restrukturyzacyjnej

Zgoda walnego zgromadzenia jest konieczna, aby Azoty i ich firmy zależne mogły zawrzeć finalną umowę restrukturyzacyjną z instytucjami finansującymi i Orlenem dotyczącą zadłużenia nawozowego koncernu. Obecnie strony intensywnie negocjują szczegółowe zapisy, które mają znaleźć się w tym dokumencie. Umowa restrukturyzacyjna zastąpi obowiązujące krótkoterminowe umowy stabilizujące. Jest też niezbędna do przeprowadzenia dokapitalizowania Azotów, a następnie długoterminowego utrzymania płynności całej grupy. Pomoże również poprawić efektywność koncernu poprzez kontynuację programu Azoty Biznes i zapewni finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych planowanych przez poszczególne firmy.

Czytaj więcej Chemia Azoty pod presją związków i długu Związki zawodowe domagają się pełnych konsultacji dotyczących reorganizacji koncernu i zapowiadają działania prawne. Spółka przekonuje, że zmiany s...

W tym kontekście należy przypomnieć, że Azoty 1 czerwca podpisały z instytucjami finansującymi wstępne kluczowe warunki planowanej restrukturyzacji zobowiązań finansowych (term sheet), które wyznaczyły ramy do zawarcia docelowej umowy. Spółka planuje też emisję akcji. Pierwsza oferta nowych walorów ma zostać przeprowadzona do 13 września. Azoty przekonują, że będą starały się ją przeprowadzić w możliwie najkrótszym terminie.

Niezależnie od działań podejmowanych w zakresie redukcji zadłużenia, koncern wdraża program transformacji „Nowe Horyzonty”, którego składową są zmiany w strukturze organizacyjnej grupy. Jak informują Azoty, kluczową zmianą organizacyjną jest uporządkowanie podziału odpowiedzialności. I tak, w spółce matce skoncentrowano funkcje korporacyjne odpowiedzialne za strategię, standardy, polityki i koordynację działań w skali całej grupy, a w firmach zależnych pozostawiono odpowiedzialność za działalność operacyjną, realizację wyników biznesowych i bieżące zarządzanie.

Związki zawodowe coraz głośniej sprzeciwiają się działaniom zarządu Azotów

W ostatnich dniach swoje działania postanowili skonsolidować związkowcy z NSZZ „Solidarność” z zakładów z Kędzierzyna, Polic, Puław, Staszowa i Tarnowa. We wspólnym stanowisku stwierdzają, że we wszystkich firmach są te same problemy. „Zarząd przyjął niedopuszczalny model zarządzania poprzez stawianie wszystkich przed faktami dokonanymi. Kluczowe decyzje dotyczące funkcjonowania spółek, w tym zmiany struktur organizacyjnych, są wdrażane bez rzeczywistych konsultacji, z naruszeniem zasad dialogu społecznego” – piszą związkowcy na swoich stronach internetowych. Analogiczna sytuacja ma dotyczyć rozmów płacowych.

NSZZ „Solidarność” chce w najbliższych dniach przedstawić konkretne postulaty oraz oczekiwany termin ich realizacji. Zwróciła się również do pozostałych organizacji związkowych działających w koncernie o dołączenie do ich akcji. „Niech inspiracją i przykładem skutecznego działania będzie dla nas Siarkopol, gdzie procedura sporu zbiorowego jest już w toku, a zjednoczyły się w niej wszystkie działające w firmie związki” – zauważa NSZZ „Solidarność”.

Organizacje związkowe działające w KiZCh Siarki „Siarkopol” informują z kolei, że wystosowały wspólne stanowisko, w którym sprzeciwiają się sposobowi zarządzania finansami tej spółki oraz wskazują na eskalację sporu zbiorowego. „Podkreślamy, że mimo wypracowanego zysku i bardzo dobrych perspektyw finansowych, w zakładzie brakuje środków na bieżącą działalność, inwestycje oraz realizację należnych pracownikom świadczeń” – podają.