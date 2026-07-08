Obrót przekroczył 2,46 miliarda złotych, z czego na WIG20 przypadło przeszło 2,05 miliarda złotych. W centrum uwagi inwestorów były dziś znów ceny ropy, które na kontraktach WTI i Brent rosły po przeszło 4 procent po zaostrzeniu sytuacji na Bliskim Wschodzie i powrocie wymiany ciosów między Iranem i USA. Ważnym impulsem stała się opinia prezydenta Donalda Trumpa, który powiedział, iż zawieszenie broni między Iranem i USA jest właściwie zakończone, a kolejna noc przyniesie zaostrzenie działań zbrojnych ze strony armii amerykańskiej. Nie dziwi zatem fakt, iż w pierwszej fazie sesji WIG20 mocno osuwał się na południe razem z otoczeniem. W skrajnym punkcie sesji indeks znalazł się niespełna 5 punktów od wsparć w rejonie 3600 pkt., ale po dwóch godzinach popyt dość skutecznie skontrował podaż i WIG20 zaczął odrabiać straty na tyle skutecznie, iż finiszował na dziennym maksimum. Zachowanie poszczególnych spółek było stosunkowo standardowe dla dni, w których graczy niepokoją wzrosty cen ropy. Rolę lidera obozu podażowego zagrała spółka KGHM, która spadła o 6,69 procent. Drugą sesję z rzędu zaostrzenie sytuacji w rejonie Zatoki Perskiej pomagało akcjom Orlenu, które zdrożały dziś o 3,51 procent i przewodziły obozowi popytowemu. Stosunkowo neutralny komunikat Rady Polityki Pieniężnej nie zaszkodził bankom, których indeks zyskał dziś 0,87 procent na spadającym rynku. Z perspektywy technicznej sesję można uznać za kolejną porażkę sprzedających. W początkowej fazie rozdania podaż posilała się perfekcyjną mieszanką spadkową, a więc spadkami akcji w otoczeniu, przeceną metali, umocnieniem dolara, wzrostem cen ropy i generalnie awersją do ryzyka, a finalnie popyt skutecznie skontrował, co zaowocowało wykreśleniem kolejnej świecy z dolnym cieniem. Kierunek południowy stale wydaje się być zamknięty, a WIG20 nie chce stracić kontaktu z oporami w rejonie 3700 pkt. Można zakładać, iż poprawa atmosfery w otoczeniu przełoży się na kolejny test oporu i potencjalny atak indeksu na szczyt hossy.

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Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.