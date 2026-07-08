Za przyjęciem ustawy w całości, wraz z poprawkami, głosowało 92 senatorów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa wróci do Sejmu.

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Poprawki izby wyższej są autorstwa senackiego biura legislacyjnego i nie zmieniają merytorycznego sensu ustawy. Mają charakter legislacyjny i redakcyjny. Przykładowo jedna poprawka dotyczy doprecyzowania kwestii wniosków składanych do KNF w okresie vacatio legis procedowanej ustawy.

Ustawa – jak argumentują rządzący – ma uprościć i usprawnić postępowania prowadzone przez KNF, a zmiany dotyczą głównie sposobu wnoszenia opłat za zezwolenia, zgody oraz wpisy do rejestrów prowadzonych przez Komisję. Obecnie opłaty te są pobierane dopiero po zakończeniu postępowania. Nowe przepisy zakładają, że taka opłata będzie wnoszona z góry, czyli już przy składaniu wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego.

Rząd argumentuje, że w praktyce część wniosków trafiających obecnie do KNF ma błędy lub braki, co wydłuża postępowania i generuje dodatkową pracę urzędu. „Wnoszenie opłaty na początku postępowania ma zachęcić do staranniejszego przygotowywania dokumentów i przyspieszyć wydawanie decyzji” – stwierdzono.

Dodatkowo ustawa ustala również opłatę za czynności związane z rozpatrywaniem przez UKNF zawiadomień o zamiarze nabycia lub objęcia akcji domu maklerskiego oraz TFI. Ma to być równowartość 4,5 tys. euro.