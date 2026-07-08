Spółka Stalexport Autostrady jest właścicielem koncesjonariusza autostrady A4 Katowice–Kraków, spółki Stalexport Autostrada Małopolska (SAM). 30-letnia koncesja na eksploatację odcinka A4 wygaśnie 15 marca 2027 r. i droga przejdzie wtedy pod zarząd GDDKiA.

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Koniec 30-letniej koncesji na A4, miliony dla akcjonariuszy w 2027 roku

Jeszcze na początku czerwca zarząd spółki Stalexport Autostrady deklarował wolę dalszej działalności po wygaśnięciu koncesji.

W środę spółka przekazała natomiast, że jej zarząd planuje zwołać walne zgromadzenie, którego przedmiotem będzie podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego. Celem ma być umożliwienie walnemu decyzji ws. dystrybucji środków pozostających obecnie w spółce.

„Przeprowadzone przez zarząd i radę nadzorczą analizy potwierdziły możliwość realizacji scenariusza obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji do poziomu 0,01 zł (czyli obniżenie o 74 gr z poziomu 75 gr)” – wskazano w informacji.

Jak uściślono, organy spółki uznały, że w obliczu braku konkretnych celów inwestycyjnych, wobec nieprzyjęcia (w lutym – PAP) przez jej walne strategii działalności na lata 2026–30, wskazane jest umożliwienie akcjonariuszom podjęcia decyzji co do dystrybucji części zgromadzonych w spółce środków.

Spółka podała, że na koniec pierwszego kwartału dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 366,1 mln zł, a do podziału między akcjonariuszy mogłyby trafić w połowie 2027 r. blisko 183 mln zł.

Spółka Stalexport Autostrady zaznaczyła, że obniżenie kapitału zakładowego to wielomiesięczna procedura prawna, która w przypadku podjęcia przez walne odpowiedniej uchwały będzie prowadzona w oparciu o Kodeks spółek handlowych.

Kluczowym elementem procesu będzie postępowanie konwokacyjne, czyli wezwanie wierzycieli spółki do zgłaszania roszczeń wobec niej w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Potem sprawa trafi do sądu rejestrowego.

Wypłata środków na rzecz akcjonariuszy nie może też nastąpić wcześniej niż po upływie pół roku od dnia, w którym sąd ogłosi obniżenie kapitału w KRS. Tym samym środki trafiłyby do akcjonariuszy w 2027 r.

Nowe plany: od nieruchomości po infrastrukturę dual-use

Spółka zapewniła w środę, że priorytetami dla niej są bezpieczeństwo partnerów biznesowych i kontrahentów oraz stabilność operacyjna. Dlatego operacja nie ma wpływać na bieżący biznes.

Grupa Stalexport Autostrady koncentruje dotąd działalność na modernizacji i rozbudowie infrastruktury autostradowej. Firma jest częścią włoskiej grupy kapitałowej Mundys (wcześniej Atlantia), która posiada jej 61,2 proc. udziałów.

W połowie marca spółka zdecydowała o sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2025 r. przy założeniu braku kontynuacji działalności. Wcześniej, w lutym , jej właściciele nie zatwierdzili strategii działalności na lata 2026–30.

Projekt strategii uwzględniał zakładane filary przyszłej działalności spółki: inwestycje w nieruchomości mieszkaniowe lub wielofunkcyjne, zarządzanie infrastrukturą transportową – tzw. infrastrukturą mobilności oraz projekty uzupełniające – systemy bezbramkowego poboru opłat i aplikacje mobilne.

Na początku czerwca spółka podała jednak, że zamierza działać po wygaśnięciu koncesji, bazując na dotychczasowym doświadczeniu w zarządzaniu infrastrukturą, prowadząc projekty na posiadanych nieruchomościach czy wdrażając rozwiązania technologiczne dla transportu, w tym technologii videotollingu.

„Będziemy też bacznie się przyglądać nowym projektom PPP oraz innym w sektorze infrastruktury, w tym w szczególności dot. infrastruktury podwójnego przeznaczenia tj. dla celów cywilnych i wojskowych, tzw. dual-use” – sygnalizował w czerwcu prezes Stalexportu Autostrady Andrzej Kaczmarek.