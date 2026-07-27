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Średnie miasta na radarach deweloperów

Nie tylko aglomeracje przyciągają inwestycje deweloperów magazynów i mieszkań.

Publikacja: 27.07.2026 06:00

Średnie miasta to atrakcyjne rynki przyciągające deweloperów magazynowych i mieszkaniowych.

Średnie miasta to atrakcyjne rynki przyciągające deweloperów magazynowych i mieszkaniowych.

Foto: Fot. mpr

Adam Roguski

Warszawa, Polska centralna, Poznań, Górny i Dolny Śląsk oraz Trójmiasto to wielka szóstka rynku logistyczno-przemysłowego skupiająca cztery piąte zasobów. Jak wynika z raportu „Beyond the Hubs”, 10 średnich miast wyróżnia się potencjałem dla rozwoju logistyki, magazynowania i produkcji. To Szczecin, Rzeszów, Białystok, Zielona Góra, Lublin, Bydgoszcz, Opole, Kielce, Bielsko-Biała i Koszalin. Perspektywicznie warto monitorować Gorzów Wielkopolski, Częstochowę i Toruń. Raport został przygotowany przez Accolade – dewelopera i właściciela nieruchomości magazynowych oraz firmę analityczną REDD i agencję rekrutacji Michael Page.

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