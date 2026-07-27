Polisy komunikacyjne na celowniku oszustów ubezpieczeniowych
Najwięcej wykrywanych oszustw ubezpieczeniowych dotyczy polis komunikacyjnych. Fikcyjne kradzieże, upozorowane kolizje, zawyżanie wartości szkód, to znane sposoby. Nowe technologie i AI pozwalają przestępcom sięgać po nowe metody wyłudzeń świadczeń.
Aktualizacja:
Publikacja:
27.07.2026 06:13
27.07.2026 06:00
Aby zawyżyć zakres lub wartość szkód, oszuści używają wygenerowanych lub zmienionych przy pomocy AI zdjęć uszkodzonego pojazdu.
Foto: parkiet.com
Z tego artykułu dowiesz się:
Jakie metody oszustw w ubezpieczeniach komunikacyjnych stosują przestępcy i jak wykorzystują do tego nowe technologie i AI. Na czym polega „proceder neapolitański” oraz w jaki sposób oszuści tworzą fikcyjne floty pojazdów. Jakie sygnały ostrzegawcze powinny wzbudzić czujność przy zakupie polisy przez internet. Kim są „szkodowi rekordziści” i jak zakłady ubezpieczeń wykorzystują dane do ich identyfikacji.
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