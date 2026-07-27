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Polisy komunikacyjne na celowniku oszustów ubezpieczeniowych

Najwięcej wykrywanych oszustw ubezpieczeniowych dotyczy polis komunikacyjnych. Fikcyjne kradzieże, upozorowane kolizje, zawyżanie wartości szkód, to znane sposoby. Nowe technologie i AI pozwalają przestępcom sięgać po nowe metody wyłudzeń świadczeń.

Publikacja: 27.07.2026 06:00

Aby zawyżyć zakres lub wartość szkód, oszuści używają wygenerowanych lub zmienionych przy pomocy AI

Aby zawyżyć zakres lub wartość szkód, oszuści używają wygenerowanych lub zmienionych przy pomocy AI zdjęć uszkodzonego pojazdu.

Foto: parkiet.com

Piotr Skwirowski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie metody oszustw w ubezpieczeniach komunikacyjnych stosują przestępcy i jak wykorzystują do tego nowe technologie i AI.
  • Na czym polega „proceder neapolitański” oraz w jaki sposób oszuści tworzą fikcyjne floty pojazdów.
  • Jakie sygnały ostrzegawcze powinny wzbudzić czujność przy zakupie polisy przez internet.
  • Kim są „szkodowi rekordziści” i jak zakłady ubezpieczeń wykorzystują dane do ich identyfikacji.
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