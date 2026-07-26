Na zagraniczne wakacje bez gotówki ani rusz

Z badania Tavex wynika, że podczas zagranicznych wyjazdów wakacyjnych 74 proc. badanych korzysta z gotówki, 63 proc. z karty płatniczej lub debetowej, a 23 proc. z aplikacji mobilnych. Jednocześnie 52 proc. respondentów deklaruje, że za granicą płaci zwykle w ten sam sposób niezależnie od kraju. Jednocześnie aż 38 proc. dostosowuje metodę płatności do miejsca wyjazdu. W tej grupie najważniejsze są: wygoda i dostępność wybranej metody płatności, wskazywane przez 64 proc. badanych, opłaty i prowizje, na które zwraca uwagę 59 proc., oraz lokalne zwyczaje i akceptowane formy płatności, istotne dla 57 proc. respondentów. Bezpieczeństwo wskazuje 42 proc. badanych.