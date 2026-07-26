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Domowa nauka finansów nie obejmuje emerytur, ubezpieczeń czy inwestowania

Choć 83 proc. rodziców uznaje edukację finansową za kluczową, jedynie połowa podejmuje regularne działania w tym zakresie – wynika z „Badania Edukacji Finansowej Dzieci 2026” opublikowanego przez FinKids.pl.

Publikacja: 26.07.2026 14:07

Domowa nauka finansów nie obejmuje emerytur, ubezpieczeń czy inwestowania

Foto: Adobestock

Przemysław Szubański

Domowa nauka finansów koncentruje się głównie na codziennych czynnościach – wspólnych zakupach czy skanowaniu produktów przy kasie. Zagadnienia o długofalowym znaczeniu, takie jak system emerytalny, ubezpieczenia czy inwestowanie, są przez rodziców systematycznie pomijane. Największą przeszkodą nie jest brak chęci, lecz luka kompetencyjna dorosłych. O ile 87 proc. rodziców ufa swojej wiedzy w zakresie e-bankowości, o tyle w obszarze inwestowania wskaźnik pozytywnej samooceny spada do 50 proc., przy czym kobiety oceniają się w tym zakresie znacząco niżej niż mężczyźni. Strach przed błędem skutkuje odsuwaniem trudnych tematów – rodzice uważają, że o pomnażaniu kapitału należy rozmawiać dopiero około 11. roku życia. W efekcie tylko 14 proc. badanych kiedykolwiek poruszyło z dzieckiem temat funduszy inwestycyjnych lub ETF-ów.

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