Kobietom łatwiej o pracę, ale wciąż niełatwo o awans

Z tym ostatnim elementem jest już gorzej – dowodzą dane wywiadowni gospodarczej Dun & Bradstreet. Na początku 2024 r. kobiety stanowiły 27,6 proc. członków zarządów firm w Polsce. To wprawdzie o 1,6 proc. więcej niż rok wcześniej, ale nadal sporo poniżej rekordowego poziomu z 2020 roku (31,7 proc.). Jak zwraca uwagę Tomasz Starzyk, rzecznik Dun & Bradstreet, w tych danych widać skutki pandemii, która mocno ograniczyła aktywność branż usługowych z dużym udziałem kobiet (usługi fryzjerskie, kosmetyczne, gastronomiczne) oraz dużym udziałem małych i średnich firm. Te częściej mają wśród szefów i właścicieli kobiety. Nieco inna sytuacja jest wśród spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Według najnowszej analizy danych 30% Club Poland – kampanii społecznej na rzecz zwiększania różnorodności we władzach spółek – to największe spółki z WIG20 miały na koniec 2023 r. największy udział kobiet we władzach (22,8 proc., o 1,9 pkt proc. więcej rok do roku). Wśród giełdowych „średniaków” – mWIG40 – ten wskaźnik wyniósł 18,5 proc., a w sWIG80 15,8 proc.; w ciągu ostatniego roku wzrósł minimalnie. Powód? Największe spółki z WIG20 najczęściej są na celowniku dużych instytucjonalnych inwestorów, a co więcej, już niedługo, bo w połowie 2026 r., obejmą je wymogi unijnej dyrektywy Women on Boards. Według niej duże spółki będą musiały zapewnić co najmniej 40-proc. udział kobiet w radzie nadzorczej lub minimum 33-proc. udział pań w zarządach i RN łącznie. – Dziś pierwsze z tych kryteriów spełnia tylko 16 badanych spółek. Z kolei drugie kryterium spełniają 24 spółki spośród 140 największych polskich firm giełdowych – wylicza Milena Olszewska-Miszuris, inicjatorka i współprzewodnicząca 30% Club Poland, i dodaje, że widać rosnące zainteresowanie firm działaniami, które powinny być podjęte, aby zwiększyć różnorodność ich władz przynajmniej do poziomu 30 proc.