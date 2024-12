Portfel techniczny na grudzień: Głównie duże spółki na ostatni miesiąc tego roku

Gdy na przełomie pierwszej i drugiej dekady listopada kurs CD Projektu przetestował linię długoterminowego trendu wzrostowego, skuteczna obrona i późniejsze odreagowanie dawały nadzieję na definitywne zakończenie trzymiesięcznej korekty. I tak też się stało. Na sesji z 26 listopada podaż, co prawda, próbowała jeszcze zanegować wybicie ponad linię krótkoterminowego trendu spadkowego, ale dolny cień świecy z tego dnia oparł się jedynie na wsparciu dynamicznym w postaci EMA100, prowokując popyt do odrobienia połowy strat i zamknięcia sesji powyżej wsparcia statycznego w okolicy wrześniowego dołka oraz dynamicznego, zdefiniowanego przez górne ograniczenie korekcyjnego kanału. W rezultacie powyższego w układzie tygodniowym mamy kolejną białą świecę, z wyraźnie podwyższonym wolumenem obrotu i nieco bardziej widocznym górnym cieniem. W układzie miesięcznym biały korpus przerywa natomiast passę dwóch kolejnych czarnych świec, co razem tworzy setup pod kontynuację tendencji długoterminowej.

W ujęciu tygodniowym korekta notowań dobiegła końca. Kanał spadkowy formowany od maja br. został przełamany wybiciem notowań powyżej 66,66 zł, co oznacza powrót do wartości powyżej 70 zł z opcją retestu historycznego szczytu na 75,88 zł. Rosnący wskaźnik trendu RSI oraz oscylator stochastyczny sprzyja stronie popytowej. Najbliższe wsparcie to psychologiczny poziom 70 zł, natomiast kolejna linia obrotny strony popytowej to aktualnie rejon 67 zł z tendencją wzrostową, co wynika z połączenia dołków z ostatnich tygodni. Fundamentalną szansą jest ekspansja na nowych rynkach i najwyższy od I kwartału tego roku wolumen obrotu CFD w segmencie detalicznym od III kwartału 2024 r.

