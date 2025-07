Synektik realizuje zapowiedziany już w tym roku podział. Właśnie podał informację o formalnym przyjęciu planu.

Reklama

- To ważny krok przybliżający nas do planowanego podziału Synektika na dwie niezależne firmy, prowadzące odmienną działalność i przyciągające inwestorów o różnym profilu i apetycie na ryzyko. Przeniesienie do Syn2bio działalności związanej z badaniami nad nowymi cząsteczkami farmaceutycznymi, w tym nad kardioznacznikiem – naszym flagowym projektem badawczym – umożliwi pozyskanie nowych źródeł ich finansowania – informuje prezes spółki, Cezary Kozanecki. Dodaje, że z kolei Synektikowi, którego wyniki dotychczas były obciążone kosztami tych badań, pozwoli na osiąganie wyższej rentowności i wypłacanie wyższych dywidend.

Czytaj więcej Medycyna i zdrowie Prezes Synektika: Szczyt możliwości jeszcze przed nami Naszym celem jest osiągnięcie pozycji jednego z regionalnych liderów branży. Z pewnością zadbamy o to, by w oczach inwestorów nie stać się „nudną” firmą z sektora med-tech. Zapowiedziane rozdzielenie działalności Synektika do niezależnych spółek pozwoli inwestorom na odrębną, rzetelną wycenę, uwzględniającą potencjał każdej z nich. Sądzę, że w konsekwencji będzie to prowadzić do zwiększenia wartości obu spółek – mówi Cezary Kozanecki, prezes Synektika, laureat nagrody „Parkietu” Byki i Niedźwiedzie 2025 w kategorii prezes roku.

- Rozdzielenie dotychczasowej, zróżnicowanej działalności do niezależnych spółek pozwoli ponadto inwestorom na odrębną, rzetelną wycenę, uwzględniającą potencjał każdej z nich. Jesteśmy przekonani, że w konsekwencji będzie to prowadzić do zwiększenia wartości obu spółek – przekonuje prezes.

Jakie są warunki podziału spółki Synektik

Na 30 czerwca 2025 r. wartość całego Synektika została ustalona na 2,11 mld zł (247,54 zł w przeliczeniu na 1 akcję), z czego wartość przenoszonego majątku to około 163 mln zł (19,14 zł na akcję), czyli około 7,73 proc. całości.