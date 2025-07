Zwyżki wróciły na warszawską giełdę

W pierwszej fazie środowej sesji inwestorzy handlujący na warszawskiej giełdzie z większym zapałem przystąpili do zakupów akcji. W efekcie, niemal godzinę po starcie notowań indeks największych spółek WIG20 znalazł się ponad 1 proc. na plusie. Popyt wspierają pozytywne nastroje panujące na pozostałych europejskich rynkach akcji, gdzie inwestorzy ochoczo ruszyli do odkupywania akcji, przecenionych w trakcie poprzednich sesji.

Kupujący mają zdecydowanie więcej do powiedzenia zarówno na zachodnioeuropejskich parkietach, jak i rynkach z naszego regionu, co przekłada się na całkiem solidne wzrosty indeksów. Jeszcze bardziej przekonującymi wzrostami zakończył się handel na azjatyckich parkietach. Powrót optymizmu wśród inwestorów to w dużej mierze zasługa osiągniętego porozumienia handlowego USA z Japonią, które zwiększyło nadzieję na podobny efekt w trwających negocjacjach pomiędzy pozostałymi krajami, co zmniejsza ryzyko globalnej wojny handlowej.

Spółki z indeksu WIG20 wróciły do łask

Na krajowym rynku akcji prym wiodą największe spółki będąc motorem odbicia indeksów. Największym zainteresowaniem kupujących cieszą się akcje PGE wypracowując najbardziej efektowną, bo sięgającą blisko 4 proc. zwyżkę, która wyniosła kurs na kilkuletni szczyt. Na celowniku kupujących znalazły się także papiery Pepco i LPP kontynuując dobrą passę z poprzednich sesji. Do zwyżek przyłączyły się również banki, które wróciły do łask po lekkiej korekcie z początku bieżącego tygodnia. Jednocześnie wyraźnie w tyle został Orlen będąc jedyną spółką z całego indeksu notowaną pod kreską.

Nieco w tyle zostały małe i średnie spółki, ale i w tych segmentach nie brakuje chętnych do zakupów. Nieco większym powodzeniem cieszą się formy o średniej kapitalizacji z indeksu mWIG40, gdzie zwyżkom przewodzą mocno drożejące akcje JSW i Enei.