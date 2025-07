UniCredit ostrzy sobie zęby na transakcje w Polsce

Część osób wskazuje, że UniCredit może pójść jeszcze dalej. Firma zwiększa swoje udziały w Commerzbanku. Ten zaś jest właścicielem mBanku. Teoretycznie więc, gdyby UniCredit przejął Commerzbank, przejąłby także kontrolę nad mBankiem, który świadczy usługi nie tylko bankowości detalicznej, ale też m.in. na rynku kapitałowym.

Pytania o plany dotyczące Polski zadaliśmy bankowi UniCredit. Firma uchyliła się od odpowiedzi, zasłaniając się okresem zamkniętym przed publikacją wyników za I półrocze, która przypada na środę. Osoba zbliżona do sprawy potwierdza jednak, że „rynek polski ma dla UniCreditu ogromny potencjał, czego dowodem jest przejęcie Aionu i Vodeno”.

Polski rynek szykuje się na starcie tytanów, a do walki zbroją się także inne spółki. Ipopema Securities ściągnęła ostatnio do siebie trzy osoby, które wcześniej pracowały w BM PKO BP (Artur Iwański, Krisztina Bende, Tomasz Krześniak).

– Patrzymy z optymizmem w przyszłość. Oczywiście są rzeczy, na które nie mamy wpływu, ale spodziewamy się, że polski rynek kapitałowy i giełda będą się rozwijać, a to oznacza, że jest to też dobry moment, by inwestować w nasz rozwój. Spodziewamy się większej podaży transakcji i chcemy w nich aktywnie uczestniczyć – podkreślał ostatnio na naszych łamach Mariusz Piskorski, wiceprezes Ipopema Securities.

Nowych osób do działu transakcji na rynku kapitałowym oraz fuzji i przejęć szuka także BM PKO BP. Wakaty po ostatnich ruchach chce także zapełnić Santander Bank Polska. W tym przypadku trzeba jednak też brać poprawkę na to, że bank ten ma być przejęty przez grupę Erste, co siłą rzeczy rodzi pytania o architekturę działalności po sformalizowaniu transakcji.