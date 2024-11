Portfel foreksowy: Listopad przyniesie odwrócenie Trump trade?

Marcin Kiepas, Tickmill

NZD/USD p

Od ponad półtora roku para ta pozostaje w szerokiej konsolidacji, którą można zamknąć w przedziale między 0,58 a 0,64. W październiku kurs NZD/USD mocno spadł, wracając w pobliże dolnego przedziału konsolidacji. Gdyby na początku listopada zbliżył się do niego, to wzrośnie prawdopodobieństwo ponownego zwrotu w górę. Wejście: 0,59. Cel: 0,63. SL: 0583.

Ropa WTI p

Od września rynek ropy pozostaje blisko długoterminowych wsparć i pomimo nieudanej próby wzrostu przed miesiącem prawdopodobieństwo powrotu cen na wyższe poziomy jest większe niż trwałego spadku poniżej 66 USD. Wejście: 68,0. Cel: 80,0. SL: 65,5.

WIG20 p

Okołowyborcza niepewność może dać impuls do silniejszej realizacji zysków na Wall Street, dając tym samym impuls do zejścia WIG20 poniżej sierpniowego dołka. Ale wciąż trwającą od maja dekoniunkturę na GPW trudno traktować jako coś innego niż tylko dłuższą spadkową korektę. Stąd niższe poziomy powinny zachęcać do kupna. Wejście: 2100. Cel: 2450. SL: 2000.

Kamil Cisowski, DI Xelion

Solana q

Nasza pozycja krótka na Solanie finalnie przyniosła stratę, choć w pierwszej części miesiąca wiele wskazywało, że zostanie zamknięta z zyskiem. Nie zrażamy się, otwierając ją ponownie. Najłatwiej będzie w listopadzie zamknąć ją z zyskiem, gdyby Donald Trump przegrał wybory, czego raczej nie zakładamy, ale nawet jego zwycięstwo przyniesie w naszej ocenie sprzedaż faktów. Pozycja powinna też zabezpieczać częściowo ryzyko związane ze sprzedażą VIX-a w scenariuszu negatywnym dla rynków akcji – kompletnie nie wierzymy, że kryptowaluty mogłyby rosnąć, gdyby w przypadku tradycyjnych aktywów nastąpił wzrost awersji do ryzyka. Cel: 130.

Srebro p

Październik z pewnością nie był złym miesiącem dla srebra, ale korekta w jego drugiej połowie sprawia, że obecnie wydaje się ono dość atrakcyjne. Zakładamy, że wsparcie w okolicy 32 USD, które wcześniej było niezwykle silnym oporem, raczej się wybroni, a trend wzrostowy będzie kontynuowany, szczególnie gdyby w Chinach rozpoczęła się stymulacja fiskalna na większą skalę. Ustalony poziom take profit jest dla nas raczej wyrazem tego, do jakich poziomów może dojść w naszej ocenie cena srebra w najbliższych miesiącach, jego osiągnięcie już w listopadzie nie wydaje się bardzo prawdopodobne. Cel: 38.

VIX q

Amerykańskie wybory mogą przynieść turbulencje na rynkach, szczególnie że ostatnie sondaże sugerują, że Donald Trump nie może być pewny zwycięstwa, mniej prawdopodobna wydaje się też „czerwona fala” (przejęcie przez republikanów nie tylko prezydentury, ale też obu izb Kongresu). Mimo to nie widzimy za bardzo przesłanek, by inne duże rynki wyróżniały się znacząco na tle giełd w Nowym Jorku w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Ewentualny skok zmienności będziemy próbowali więc wykorzystać, by otworzyć krótką pozycję na VIX. Wejście: 25. Cel: 18.

Marek Rogalski, DM BOŚ

Bitcoin p

Notowania głównej kryptowaluty mogą rosnąć niezależnie od tego, kto wygra wybory w USA. Wsparciem jest wyraźny napływ funduszy na rynek kryptowalut w ostatnich tygodniach.

Złoto p

Nic nie wskazuje na to, aby hossa na kruszcu miała się zakończyć. Zwłaszcza że wsparciem może być zarówno możliwa wygrana Trumpa, jak i dalsze obniżki stóp przez Fed.

Russell 2000 p

Indeks małych spółek w Stanach Zjednoczonych może mieć swoje pięć minut, jeżeli założymy, że zegar rynkowej hossy w USA wskazuje już na późne popołudnie. I to niezależnie od tego, kto zasiądzie w Białym Domu.

Rafał Sadoch, BM mBanku

EUR/PLN q

Złoto p

S&P 500 p

Łukasz Wójcik, BM Pekao

Bitcoin p

Ewentualna wygrana Trumpa w wyborach prezydenckich powinna umocnić nastawienie inwestorów do rynku kryptowalut. W wypadku realizacji takiego scenariusza zakładamy wyjście górą z półrocznej konsolidacji i potencjał do kreślenia nowych rekordów wszech czasów przez bitcoina. SL: 64 900.

Pallad p

Na wykresie palladu pojawiły się pierwsze sygnały zmiany trendu spadkowego. Surowiec nie uczestniczył w ostatnim rajdzie metali szlachetnych, a ewentualne wprowadzenie rozważanych przez G7 sankcji na Rosję byłoby idealnym katalizatorem do dalszego wzrostu kursu. SL: 10 048.

VIX p

Zabezpieczamy portfel przed ewentualną porażką republikanów i odwracaniem tzw. Trump trade, utrzymując pozycję długą na indeksie zmienności poprzez ETF VIXY.US. SL: 12,3.

Sobiesław Kozłowski, Noble Securities

USD/PLN q

Symptomy przesilenia na USD (DXY) oraz dziesięcioletnich obligacjach USA sprzyja końcowi Trump trade czy realizacji zysków na USD po środowej decyzji Fedu. SL: 4,0602.

Aluminium p

Wzrost notowań glinki wspiera notowania aluminium, które do tej pory odstawało in minus względem innych metali. SL: 2528.

WIG-banki p

Choć na szerokim rynku symptomy przesilenia po dwumiesięcznej słabości nadal nie są dostrzegalne, to sygnały okresowego wzmocnienia wysyła sektor bankowy, gdzie mimo cofnięcia z drugiej połowy października utrzymuje się wybicie ponad linię wrześniowej korekty spadkowej. SL: 11 498.

Bartosz Sawicki, Cinkciarz.pl

NOK/SEK p

Tendencja wzrostu siły relatywnej korony szwedzkiej zdaje się chylić ku końcowi. Notowania NOK/SEK w kilka miesięcy spadły prawie o 6 proc., ale kurs w minionych tygodniach ustabilizował się, a w końcówce października przebił linię trendu spadkowego.

Kukurydza p

Kurs kontraktów na kukurydzę w przeciwieństwie do notowań soi nie zbliżył się do długoterminowych letnich dołków. Po sprowadzeniu cen w okolice punktu opłacalności produkcji w USA wygasło zainteresowanie rynkiem kapitału spekulacyjnego. Impulsem do wzrostów może być kondycja upraw w Ameryce Płd.

Shanghai Composite q

Euforia związana z ogłoszeniem przez chińskie władze szeregu narzędzi fiskalnych i monetarnych mających dźwignąć rynek nieruchomości i ufność konsumencką z zapaści może szybko ulatywać. Czynnikiem ryzyka jest widmo powrotu wojen handlowych w przypadku wygranej Donalda Trumpa w wyborach.

Andrzej Kiedrowicz, PKO BP

EUR/USD p

Potencjał do dalszego spadku rynkowych wycen skali obniżek stóp procentowych Fedu, a tym samym dalszego wzrostu rentowności amerykańskich obligacji skarbowych jest już mocno ograniczony, co zwiększa szanse na co najmniej korektę wzrostowego trendu na dolarze. Z kolei oznaki ożywienia niemieckiej gospodarki oraz przyspieszenia wzrostu gospodarczego w całej strefie euro powinny wspierać umocnienie europejskiej waluty.

Złoto p

Wzrost aktywów utrzymywanych przez czołowe fundusze ETF działające na rynku metali szlachetnych, kontynuacja zakupów kruszcu przez banki centralne, ryzyko eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, niepewność polityczna powiązana z wyborami prezydenckimi w USA oraz perspektywa dalszych obniżek stóp procentowych na świecie to czynniki wspierające utrzymanie się trendu wzrostowego na złocie.

FTSE 250 q

Zapowiedź wzrostu podatków i wydatków budżetowych przez nowy brytyjski rząd oraz rosnące ryzyko wzrostu presji inflacyjnej, które skłoniłoby Bank Anglii do redukcji skali obniżek stóp procentowych w 2025 r., może wywierać presję spadkową na indeks brytyjskich spółek.

Michał Stajniak, XTB

NOK/SEK p

Ropa naftowa powinna zyskiwać w najbliższym czasie ze względu na decyzję OPEC+ o opóźnieniu wzrostu produkcji. Riksbank zaś dalej zamierza obniżać stopy procentowe. Cel: 0,98. SL0,96.

Gaz naturalny q

Gaz znalazł się ponownie pod presją ze względu na pogodę w USA. Najprawdopodobniej listopad przyniesie kontynuację spadków i dopiero w grudniu po osiągnięciu poziomów w zakresie 2,0–2,2 może pozwolić na odreagowanie. Cel: 2,1. SL: 3,05.

DAX p

W ostatnim czasie obserwujemy poprawę sytuacji gospodarczej w Europie i po ostatniej korekcie obecne poziomy na europejskich indeksach mogą wydawać się atrakcyjne. Niepewność dotycząca polityki w USA oraz dalsze obniżki w Europie powinny wspierać odbicie na europejskich parkietach. CeL 20 000. SL: 18 850.

Mateusz Namysł, Santander BM

Solana q

Solana wydaje się być tą kryptowalutą, której cena zbyt silnie wzrosła. W ostatnim roku mieliśmy już próby zejścia na niższe poziomy. Cel: 137.

Gaz ziemny q

Na ten moment nie widać dużego zapotrzebowania na gaz ziemny, choć sytuacja może się dynamicznie zmienić. Typ mocno spekulacyjny. Cel: 2,3. SL: 3,0.

Nasdaq 100 q

Wysokie wyceny indeksu technologicznego przy różnego rodzaju wyzwaniach i niepewnościach związanych ze stanem globalnej gospodarki i sytuacji geopolitycznej mogą przynieść przecenę technologicznych gigantów.

Łukasz Zembik, Oanda TMS Brokers

Bitcoin p

Bitcoin ma szansę na nowy rekord. Po wielomiesięcznej konsolidacji, ale z negatywną tendencją cena od pierwszego tygodnia września rozpoczęła impuls wzrostowy, który sprawił, że pod koniec października znalazła się w obrębie tegorocznych maksimów, które jednocześnie stanowią ATH. Szczyt z marca nie został „wybity” i nastąpiła lekka korekta. Moim zdaniem ponowny „atak” to tylko kwestia czasu i jeszcze w tym roku zobaczymy kurs głównej kryptowaluty na poziomie nigdy dotąd nie obserwowanym. Oczywiście wygrana Trumpa może spotęgować ruch wzrostowy, ale tak czy inaczej uważam, że w listopadzie cena osiągnie pułap 75–76 tys. USD.

Pallad p

Ciekawie zaczyna wyglądać sytuacja na niektórych towarach. Chodzi m.in. o pallad, który przeceniony w ostatnich latach „obudził się” i zaczyna dynamicznie zyskiwać. Cena tego szlachetno-przemysłowego metalu potrafiła rosnąć w ostatnim tygodniu października nawet 9 proc. w czasie jednego dnia. Stała się ona tym samym najwyższa od grudnia ubiegłego roku (ok. 1186 USD), po czym nastąpiła korekta spadkowa. Co jest przyczyną tej ubiegłomiesięcznej zwyżki? Okazuje się, że rząd USA ma zamiar wezwać resztę krajów G7 do nałożenia sankcji na rosyjski pallad (i tytan). Sprawa może się skomplikować, ponieważ Rosja ma dominującą pozycję na tym rynku, a jedna firma dostarcza 40 proc. światowej podaży. Cel: 1350.

Ibex q

W Europie kondycja gospodarcza jest daleko gorsza od tego, co prezentują indeksy giełdowe. Uważam, że wycena akcji zawędrowała za daleko i rośnie ryzyko korekty. Hiszpański Ibex w ostatnich kilku tygodniach „konsoliduje się” w okolicy swoich wieloletnich maksimów. Widoczny jest układ trzech szczytów zlokalizowanych na podobnym pułapie. Zagorzali „technicy” mogą dostrzec również potencjalną, nieidealną formację głowy z ramionami. Tak czy inaczej układ pomału skłania do założeń, że zbliża się korekta spadkowa, która może sprowadzić indeks w okolice 11 200 pkt.