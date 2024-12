Portfel funduszy. Jak długo może potrwać sielanka na rynkach

Wchodzimy w ostatni miesiąc roku, gdzie sezonowość każe oczekiwać dobrej końcówki, ale z drugiej strony musimy pamiętać o wysokich wycenach na rynku w Stanach Zjednoczonych oraz obecnych i nowych ryzykach na arenie międzynarodowej. Nie możemy zapomnieć też o tym, jak rynki zachowały się w lipcu w reakcji na podwyżki stóp w Japonii, a co może ponownie zachwiać tzw. carry trade z wykorzystaniem japońskiej waluty w przypadku kolejnej decyzji Banku Japonii. Po ścianie strachu rynki pną się w górę, a to właśnie akcje są najlepiej zachowującą klasą aktywów w ostatnim roku i trzymam się tej klasy aktywów, pozostawiając swój portfel bez zmian względem listopada. paan

MARIUSZ NOWAK doradca inwestycyjny, BM Pekao

Wynik w listopadzie: 3,9 proc.

Łączna stopa zwrotu: 6,74 proc.

Wynik w listopadzie: 3,9 proc.

Łączna stopa zwrotu: 6,74 proc.

Wynik wyborów w USA wywołał początkowo spore zamieszanie na rynkach. Szczególny wpływ tego wydarzenia widać było na aktywach tzw. rynków wschodzących. Jednak kolejne tygodnie przyniosły uspokojenie, co było związane m.in. z niektórymi informacjami odnośnie do kształtu przyszłej administracji pod wodzą Donalda Trumpa. Perspektywy światowej gospodarki nie zmieniły się. Uważamy, iż główne banki centralne (Fed i EBC) nadal pozostaną na ścieżkach luzowania monetarnego, jednak proces cięcia stóp procentowych będzie przebiegał w bardziej widoczny sposób w Eurolandzie, co z kolei związane jest ze słabszym stanem głównych gospodarek w Europie, szczególnie na tle USA, które wydają się być w dosyć dobrej kondycji ekonomicznej, szczególnie jeśli spojrzymy na tamtejszy rynek pracy. Dlatego jesteśmy pozytywnie nastawieni do akcji. Tak jak dotychczas, szczególnie przychylnie spoglądamy na spółki notowane w USA. Na krajowym parkiecie pozytywnie oceniamy jedynie walory małe i średnie, gdyż one są mniej eksponowane na ryzyko polityczne i regulacyjne. Nie bez znaczenia dla nich będą odblokowane już napływy funduszy z UE. Z uwagi na brak poprawy nastrojów w głównych gospodarkach Europy Zachodniej, mamy negatywne podejście do spółek z tego regionu. Podobnie zresztą jak do aktywów rynków wschodzących.