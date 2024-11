Europa musi teraz znaleźć na siebie nowy pomysł

Podczas październikowych wzrostów rentowności obligacji skarbowych złoto wzbijało się na rekordy, natomiast w dzień po wyborach w USA reakcja metalu – przy dalszych zwyżkach oprocentowania papierów skarbowych – była odmienna. Dlaczego?

Inwestorzy robili zakłady pod mniej jasne wyniki wyborów i możliwe ich kwestionowanie oraz przeciąganie się. Poza złotem inne formy zabezpieczenia ryzyka też były wykupione. Jasny i klarowny wynik spowodował odwrót tych strategii. Drugim aspektem jest wzrost rentowności amerykańskich papierów skarbowych oraz umocnienie tamtejszej waluty. Te argumenty pomogły skierować notowania metalu szlachetnego do realizacji zysków i korekty w kierunku swojej średniej z 50 sesji, a być może i do kolejnych wsparć.

Krajowy rynek akcji ma za sobą kilka słabszych miesięcy m.in. przez spadki notowań banków. W ostatnich dniach mamy jednak mocny powrót tej grupy spółek do gry. Czy zwyżki banków mogą być trwałe i odmienić losy polskich indeksów akcji?

Trwale losy moim zdaniem może odmienić zmiana postrzegania przez zagranicznych inwestorów ryzyka związanego z wojną w Ukrainie. Korzystne rozstrzygnięcie zdejmie dyskonto, jakie obecnie obserwujemy w poziomach wycen pomiędzy nami a innymi giełdami z koszyka tych wschodzących czy europejskich. Sektor bankowy może zyskiwać natomiast na tym, że wyższe rentowności obligacji w Stanach Zjednoczonych mogą trochę zmniejszyć presję na obniżki stóp procentowych u nas.

Obligacje długoterminowe jednak nie prezentują dziś atrakcyjnych perspektyw?

Nie jestem aktualnie zwolennikiem brania na siebie ryzyka stopy procentowej. Pogląd „higher for longer” w stosunku do inflacji oraz stóp procentowych nie pokazuje tu zbyt ciekawej relacji zysku do ryzyka. Taki zakład może co najwyżej spełniać funkcję zabezpieczającą portfel na wypadek materializacji któregoś ze skrajnych ryzyk. Jeżeli mamy mieć dalej ożywienie gospodarcze, które raczej będzie z czasem też przekładać się na poziom cen, to rentowności powinny w okresie wzrostu gospodarczego również utrzymywać się na podwyższonym poziomie.