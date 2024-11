Prawie wszystko na jedną kartę. Na USA

Wynik w październiku: -1,38 proc.

Łączna stopa zwrotu: 2,73 proc.

MARIUSZ NOWAK doradca inwestycyjny, BM Pekao

Wybory w USA wywołują początkowo spore zamieszanie, jednak ich wynik nie powinien istotnie zmienić średnio- i długofalowych perspektyw rynków finansowych. W światowej gospodarce jesteśmy obecnie na ścieżce obniżek stóp procentowych przez dwa kluczowe banki centralne (Fed i EBC). Fed zdecydował się we wrześniu na pierwsze cięcie od wielu lat, co było wydarzeniem raczej oczekiwanym przez rynki. Z kolei w strefie euro mieliśmy do czynienia z drugą obniżką w obecnym cyklu. Uważamy, że te działania powinny wpływać kojąco na borykającą się z różnymi problemami gospodarkę światową. Dlatego jesteśmy nadal pozytywnie nastawieni do akcji. Dalej uważamy, iż to amerykańskie giełdy będą głównymi beneficjentami oczekiwanej poprawy w światowej gospodarce. Jeśli chodzi o Polskę, to tu widzimy pewną przestrzeń do wzrostów dla spółek zgrupowanych w sWIG80 i mWIG40. To te walory są mniej eksponowane na ryzyko polityczne i regulacyjne. Nie bez znaczenia dla nich będą odblokowane już napływy funduszy z UE. Jesteśmy sceptycznie nastawieni do akcji europejskich oraz tych notowanych na rynkach wschodzących. Obniżki stóp procentowych przełożą się na coraz wyższe ceny obligacji. Na rynku długu najbardziej atrakcyjne pozostaną papiery wysokodochodowe z krajów rozwiniętych. paan