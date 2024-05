Rekord goni rekord. Nie tylko na giełdzie w Warszawie

Giełdy zachodnie próbowały przetrawić ostatnie dane z gospodarki USA i chyba nie do końca zgadzały się z aplauzem amerykańskich graczy ze środy. Do inwestorów zaczyna docierać, że jeden zestaw dobrych danych nie oznacza, że Fed na ich życzenie zrezygnuje z doprowadzenia inflacji w USA do celu. Indeksy amerykańskie jeszcze przez pierwszą część środowej sesji rosły, ustanawiając rekordy, potem jednak powietrze z nich zaczęło uchodzić. S&P 500 spadł ostatecznie o 0,2 proc., a Nasdaq Composite o 0,3 proc. DJIA otarł się 40000 pkt.

Dzisiaj Hang rośnie o 0,5 proc., Nikkei 225 skończył sesję spadkiem o 0,3 proc.

Europejska machina hossy nieco przyhamowała na wczorajszej sesji

Piotr Neidek, BM mBanku

Wprawdzie FTSE 250 poprawił tegoroczne maksima, ale FTSE 100 finiszował pod kreską. Na niemieckim parkiecie czerwień pojawiła się tuż po otwarciu sesji. Ze środowych wzrostów pozostało niewiele. DAX stracił 0,7% i była to najsłabsza sesja w tym miesiącu. Czwartkowego obrazu nie poprawiły nawet małe i średnie spółki. Mimo, iż mDAX oraz sDAX zamknęły się na plusie, to na wykresie pozostały spadające gwiazdy. Ich obecność na tak wysokich poziomach i przy wykupionym rynku, to zaproszenie do korekty.

Na wartości stracił także CAC 40. Spadek o 0,6% trudno uznać za porażkę byków, ale biorąc pod uwagę miejsce przebywania indeksu, to można zacząć się obawiać niedźwiedzi. Mianowicie paryski indeks wyhamował hossę na wysokości kwietniowych maksimów. Zachodzi ryzyko uformowania się podwójnego szczytu.