Problemy pod oporem nadal ma DJIA. Podwójny szczyt nie znalazł jeszcze potwierdzenia, ale zagraża dalszej zwyżce. Tym bardziej, że na rynku obligacji nadal nie widać mocniejszych ruchów. Wprawdzie od czterech tygodni rentowności dziesięcioletnich papierów tracą na wartości, ale tempo przeceny jest niewielkie. Dodatkowo yieldy bronią się na wysokości listopadowych szczytów, co może sugerować koniec korekty spadkowej. Linia kilkumiesięcznego trendu wzrostowego została naruszona. Brakuje jednak mocniejszej reakcji inwestorów. To znów generuje ryzyko, iż zastawiana jest pułapka bessy.

Złoty wciąż się umacnia. Cross EUR/PLN naruszył wczoraj próg 4,19zł. Furtka na południe pozostaje otwarta. Na GPW widać rosnący apetyt na ukraińskie spółki. Połączenie ww. faktów wskazuje, że inwestorzy grają scenariusz końca wojny. Zyskujący na wartości złoty to silny argument na rzecz kontynuacji wzrostów WIG20. 2600 leży na stole i jest to scenariusz realny do zrealizowania. Potencjalny zasięg ruchu EUR/PLN wskazuje na minima z 2018 r. Wówczas indeks największych spółek z GPW atakował 2600 punktów.

Wczoraj benchmark przedostał się przez lutowe maksima. Zabrakło kilku oczek do przebicia się przez wrześniowe szczyty. Momentum jednak sprzyja zwolennikom hossy. Sekwencja tygodniowych świeczek pokazuje rosnącą przewagę popytu. Wygląda na to, że kluczowym poziomem obrony na kolejne dni lutego okaże się poniedziałkowe minimum. Tuż powyżej 2368 dodatkowo przebiega średnia dwustusesyjna. Jeżeli niedźwiedzie myślą o powrocie na parkiet, to ww. wsparcie musiałoby zostać przerwane.

Czwartkowa sesja na warszawskim parkiecie upłynęła pod dyktando popytu

Arkadiusz Banaś, BM Alior Banku

Luka wzrostowa na otwarciu była jedynie zachętą do dalszych działań, a główne krajowe indeksy z przeszło 2,5% wzrostami uplasowały się w czołówce najmocniejszych indeksów na świecie. Co więcej, wczorajsze zwyżki były poparte wysoką aktywnością inwestorów – tylko walorami z indeksu WIG20 udało się wygenerować przeszło 1,35 mld zł wartości obrotu (vs. średnia dzienna wartość w styczniu na poziomie 975 mln zł). Warszawski parkiet w końcu miał oparcie w sektorze bankowym, który po kilku dniach relatywnie słabego zachowania wczoraj odzyskał siły (WIG-banki wzrósł o 4,1%, największe krajowe banki PKO BP i Pekao zyskały po ponad 3,6%, warto też wspomnieć o przeszło 6,7% zwyżce mBanku i ponad 9% wzroście ING BSK.