W Londynie i Frankfurcie kluczowe wsparcia utrzymane

Piotr Neidek, BM mBanku

FTSE 100 zyskał wczoraj na wartości ponad 0,5% i zbliżył się do historycznych szczytów. Natomiast DAX odrobił kolejne punkty po poniedziałkowej luce bessy. Środowy finisz wypadł na dziennym maksimum. Wyciąganie sesji do najwyższych wartości pokazuje determinację popytu. Była to już kolejna sesja z rzędu, w której od otwarcia dnia gra toczyła się do jednej bramki. Momentum sprzyja bykom a bliskość historycznych szczytów sprawia, że apetyt wciąż rośnie. Podnosi się także druga i trzecia linia niemieckiego parkietu. sDAX ma za sobą udaną obronę 14200 pkt, czyli strefy, która zamieniła się rolą. Przez pół roku indeks małych spółek nie mógł przebić się przez opór, aż do trzeciej dekady stycznia. Przełom nastąpił 24 I 2025 r. i od tamtej pory 14200 pkt pełni rolę wsparcia. Podręcznikowo byki mają zielone światło do atakowania kolejnych poziomów oporu, jak na przykład 15300 pkt.

Nasdaq Composite (+0,2%) nadal pozostaje w konsolidacji. Hamulcowym dla technologicznych byków okazał się Alphabet. Spadek o ponad 7% nie pozostał bez wpływu na notowania całego indeksu. Ciężarem były także notowania Amazona oraz Tesli. Nie pomogło nawet Apple, mimo iż od początku sesji byki próbowały wyciągać papier na północ. Nie zmieniła się zatem sytuacja techniczna indeksu Nasdaq Composite. Rynek czeka na wybicie, a końca dwumiesięcznej konsolidacji jak na razie nie widać.

O kolejną, tygodniową świeczkę z białym korpusem walczy S&P 500. Pozostały jeszcze dwie sesje na to, aby utrzymać przewagę na wykresie indeksu szerokiego rynku. Jest ona bykom potrzebna do zanegowania podwójnego szczytu. Strukturę tę doskonale widać na przykładzie DJIA. Benchmark blue chips jest o krok od zanegowania ww. układu i otwarcia furtki na nowe, nigdy wcześniej nieeksplorowane tereny. Kanał wzrostowy pomaga, sekwencja tygodniowych świeczek także.

Wczoraj rozjechały się dwa giełdowe wskaźniki, obrazujące koniunkturę panującą pośród kluczowych spółek z GPW. Mianowicie WIG20 zakończył dzień ze stratą 0,8%, ale MSCI Poland oddał już tylko 0,1%. Tak dużą różnicę trudno jest wytłumaczyć umocnieniem złotego. Wygląda na to, że zagraniczni inwestorzy są nieco mniej sceptyczni wobec polskiego rynku kapitałowego, niż krajowi gracze. Ten argument może dzisiaj posłużyć do odrabiania zaległości WIG20 względem oczekiwań zewnętrznych inwestorów. Szczególnie, jak pod uwagę weźmie się bilans za pierwsze dni lutego. Warszawski wskaźnik traci 1,6% względem styczniowego zamknięcia, natomiast MSCI Poland już tylko 0,3%. Przy umocnieniu się złotego o około pół procent. Ten szczegół może zostać wykorzystany przez arbitrażystów i zadziałać jako popytowy czynnik na WIG20.

Z technicznego punktu widzenia kluczowe wsparcie na ten tydzień są utrzymane. Problem pojawi się, gdy WIG20 przebije do jutra 2341 punktów. W przypadku WIG jest to wartość 84517 pkt. Ważne jest, aby ewentualny sygnał pojawił się w obu przypadkach. Zachowanie koniunkcji bywa pomijane przez uczestników rynku, a może stanowić cenne źródło informacji o ewentualnej słabości niedźwiedzi. Jak na razie są one w defensywie i mimo środowej czerwieni, ich rola jest ograniczona do lokalnego stróża porządku. Gdy rynek się zbyt mocno rozpędzi, wkraczają ursusy, studzą emocje, ale jak na razie nie stać ich na mocniejszą kontrę.