W Azji zaniepokojenie, bo Trump zapowiada nałożenie wysokich ceł na kraje BRICS. Mają wynieść 100 proc. i być karą za plany dedolaryzacji. A dotyczyłoby to Brazylii, Rosji, Indii, Chin i RPA. To nie wszystko. Trump potwierdził 25-proc. cła na Kanadę i Meksyk. I możliwe że zatwierdzi 10-proc. cła na Chiny od lutego. Nikkei 225 wzrósł o 0,2 proc., KOSPI spadł o 0,8 proc. Chińczycy nadal świętują.

Dziś sporo danych z europejskich gospodarek, m.in. inflacja i cd. publikacji wskaźników PKB. W USA Chicago PMI i PCE deflator.

DAX nie poddaje się

Piotr Neidek, BM mBanku

Na przestrzeni ostatniej dekady, jedynie dwa razy DAX zyskał w miesiąc więcej niż 10%. Obecny wynik za styczeń to +9,1% i nie można wykluczyć, że dzisiaj niemiecki indeks zdoła przekroczyć dwucyfrowy próg. Obecna sytuacja różni się jednak od tych z ostatnich lat czy nawet ćwierćwiecza. Za każdym razem, kiedy DAX łamał barierę 10% w miesiąc, rynek był w fazie odreagowania po mocniejszych spadkach. Tym razem niemiecki benchmark rozbija historyczne maksima i ma za sobą ponad dwudziestoprocentową falę hossy. Analogii do bieżących wydarzeń można ewentualnie doszukać się w drugiej połowie 1997 r., czy w końcówce 1999 r.

Siłą tym razem zaskoczył CAC 40. Wynik za obecny miesiąc to jak na razie +7,6% i jest to najlepszy rezultat od dwóch lat. Ciężko jednak porównać paryski indeks z niemiecką Xetrą. CAC 40 walczy o powrót do trendu wzrostowego, a na początku stycznia był na tych samych poziomach, co trzy lata temu. Po słabym początku roku, do gry wróciły byki z Londynu. FTSE 250 wczoraj wrócił nad kreskę i jest szansa, że pierwszy miesiąc okaże się wzrostowy. Do górnego ograniczenia kanału spadkowego pozostało już niewiele miejsca i nie można wykluczyć, że byki powalczą o jego wybicie.

DJIA (+0,4%) zbliżył się wczoraj do historycznych maksimów, ale i tym razem zabrakło paliwa do ich wybicia. Temat podwójnego szczytu może zniechęcać do wzmożonej aktywności byków. Na wykresach tygodniowych jednak nie widać jeszcze, aby popyt odpuszczał. Szykuje się kolejna biała świeczka z rzędu, której podstawa 44026 pkt wyznacza wsparcie na pierwsze dni lutego.