Czwartek na czerwono. Ale Alphabet i Microsoft poprawiają nastroje

Tydzień temu na europejskich parkietach dominowała czerwień. DAX testował marcową podłogę oraz wsparcie Fibonacciego 38.2%. Jak się okazało był to ten moment, w którym byki postanowiły wrócić na parkiet. Odreagowanie było solidne, chociaż ostatnio podaż ponownie przypomniała o sobie. Po wczorajszej sesji pozostała niepewność na Detusche Boerse, ale indeks czterdziestu największych spółek obronił linię wyłamanego trendu spadkowego.

Poranne notowania kontraktów terminowych wskazują na dodatnie otwarcie rynku kasowego nad Mennem. Od dzisiejszej sesji zależy, czy w drugiej i trzeciej linii niemieckiego parkietu pojawią się sygnały negujące kwietniową słabość. Ciekawie prezentuje się sDAX. Indeks małych spółek wciąż utrzymuje się nad strefą wsparcia. Jednakże we środę byki zostały spacyfikowane pod lokalnym oporem - zeszłotygodniowym sufitem. Na wykresie tygodniowym wciąż straszy formacja spadającej gwiazdy zahaczona o zniesienie Fibonacciego 61.8% całej fali bessy 2021 – 2022 r. Jeżeli jednak dzisiaj udałoby się pokonać 14404, wówczas z drugiej linii Deutsche Boerse popłynąłby optymistyczny sygnał.

Czwartkowa sesja w USA nie należała do spokojnych. Początek notowań na Wall Street rozpoczął się na niskich poziomach. Dane makro ostudziły oczekiwania inwestorów odnośnie luzowania polityki monetarnej. Giełdy wystartowały z minusowych wartości. Jednakże z każdą godziną handlu nastroje poprawiały się. Wprawdzie DJIA stracił na zamknięcie -1%, to jednak zdołał wybronić się nad dotychczasowym, kwietniowym denkiem.

W odrabianiu strat uczestniczył szeroki rynek. S&P500 także zakończył dzień pod kreską, ale wynik -0.5% to bardzo dobre osiągnięcie byków. W ciągu dnia testowany był psychologiczny poziom 5000 punktów. Finisz wypadł na wysokości 5048 punktów. Jeżeli włożony wczoraj wysiłek nie pójdzie na marne, to czwartkowe denko może okazać się lokalnym punktem zwrotnym. Poranne notowanie kontraktów terminowych wskazuje na utrzymujący się optymizm. Kwadrans po godzinie 6:00 zieleń widać także na azjatyckich parkietach. Eurodolar atakuje poziomy z początku kwietnia. Ceny ropy są stabilne. Drożeje miedź. Wygląda na to, że otoczenie zewnętrzne sprzyja bykom.

Do końca tygodnia pozostało już tylko kilkanaście godzin handlu. Polska waluta umacnia się, ale dolar wciąż pozostaje powyżej psychologicznej bariery 4.00 zł. Z drugiej strony obecna wycena USDPLN sprawia, że w długim terminie korzystne sygnały dla złotego pozostają utrzymane. Wraz z nimi oczekiwania względem WIG20 odnośnie kontynuacji hossy. Wczoraj indeks domknął poniedziałkową lukę. Jej temat można uznać za zamknięty. Z rynku został zdjęty ciężar, który dławił dalsze wzrosty. Mimo iż WIG20 stracił we czwartek -0.9%, to jednak zagraniczni inwestorzy nie przestraszyli się. MSCI Poland finiszował wczoraj na plusie a to sprawia, że oczekiwania względem końcówki tygodnia są optymistyczne.

Nad Wisłą ponownie pojawiła się czerwień. Mocno oberwało się maluchom. sWIG80 stracił -0.9% i finiszował na najniższych poziomach od miesiąca. Linia trendu wzrostowego, zakotwiczona w tegorocznym denku, została naruszona. Za wcześnie jest na pesymistyczne wnioski, gdyż lokalne potknięcia byków są dopuszczalne. Jednakże fakt, że wczoraj sWIG80 był na poziomach widzianych w marcu czy w lutym uzmysławia, że od kilku tygodni trwa korekta nad Wisłą. Brakuje nadal jej punktu zwrotnego. Zazwyczaj pojawia się on w okresie o podwyższonej zmienności na rynkach. Niemniej skoro sWIG80 zaczął test linii trendu, który jest wzrostowy, to wnioski pozostają optymistyczne.