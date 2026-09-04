Nawet na warszawskiej giełdzie przybywa spółek dzielących się zyskiem z akcjonariuszami, skład indeksu WIGdiv, który wskazuje spółki płacące dywidendę regularnie przez ostatnie pięć lat –wzrósł w ciągu 4 lat z 30 do 44 spółek. Dla porównania, w Stanach Zjednoczonych dywidendę regularnie wypłaca ponad 2000 spółek giełdowych notowanych na głównych parkietach takich jak NYSE i NASDAQ, a większość większość firm notowanych w indeksie S&P 500 (ponad 400 z 500) wypłaca dywidendy.

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Dlatego warto porozmawiać o tym, jak zbudować portfel spółek dywidendowych, co to znaczy dobra spółka dywidendowa, czy każda dywidenda jest grzechu warta, czy są narzędzia, które mogą nam pomóc w wyborze, na które rynki warto zwracać uwagę, i co robić z dywidendami. Dodamy też garść dobrych rad dla inwestorów, bo naszym gościem jest dzisiaj doświadczony w tym temacie ekspert, czyli Jerzy Nikorowski, Dyrektor Biura Maklerskiego BNP Paribas.

A czy to jest kierunek dla każdego inwestora? O tym w rozmowie, zapraszamy do programu!

Gościem programu Aleksandry Ptak-Iglewskiej #PROSTOzPARKIETU będzie Jerzy Nikorowski, CFA, Dyrektor Biura Maklerskiego, BNP Paribas.