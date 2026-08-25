Naszego rozmówcę pytamy m.in.:

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Czy awans do grona rynków rozwiniętych zawsze oznacza sukces?

Czy Polska na zmianie klasyfikacji może więcej zyskać, czy więcej stracić?

Czy prestiż pójdzie w parze z napływem kapitału?

Czy inwestorzy zaczną grać pod reklasyfikację dużo wcześniej?

Czy lepiej być ważnym rynkiem rozwijającym się czy małym rynkiem rozwiniętym?

Dlaczego prawdziwy „big bang” dla GPW może dopiero nadejść?

Polska jako rynek rozwinięty w klasyfikacji MSCI? Czy i kiedy może się to wydarzyć?Czy MSCI może całkowicie zmienić sposób, w jaki zagranica patrzy na polskie spółki?