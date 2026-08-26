Naszego gościa w trakcie rozmowy zapytamy m.in.:
Czy OKI rzeczywiście opłaci się każdemu, kto ma oszczędności?
Co zmieniają limity 25 tys. i 100 tys. zł i czy faktycznie mają one tak duże znaczenie?
Kiedy podatek od wartości aktywów może okazać się mniej korzystny niż zwykły podatek Belki?
Czy OKI stanie się konkurencją dla IKE i IKZE?
Czy wizja inwestowania bez podatku skłoni osoby bez doświadczenia do wejścia na giełdę?
Gdzie kończą się proste korzyści OKI, a zaczyna podatkowa matematyka?
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