Naszego gościa w trakcie rozmowy zapytamy m.in.:

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Czy OKI rzeczywiście opłaci się każdemu, kto ma oszczędności?

Co zmieniają limity 25 tys. i 100 tys. zł i czy faktycznie mają one tak duże znaczenie?

Kiedy podatek od wartości aktywów może okazać się mniej korzystny niż zwykły podatek Belki?

Czy OKI stanie się konkurencją dla IKE i IKZE?

Czy wizja inwestowania bez podatku skłoni osoby bez doświadczenia do wejścia na giełdę?

Gdzie kończą się proste korzyści OKI, a zaczyna podatkowa matematyka?