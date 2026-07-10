Michał Sztabler, autor najnowszej rekomendacji dla PGE z 10 lipca, prognozuje ujemne przepływy gotówkowe w latach 2026-34 w łącznej kwocie ponad 100 mld zł, głównie z uwagi na rozbudowę mocy w OZE oraz wydatki na infrastrukturę sieciową.

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Prognoza wzrostu wartości

PGE ma ułatwiony dostęp do preferencyjnego finansowania, powinna też poszukać partnerów do kolejnych projektów offshore. Mimo to zdaniem Michała Sztablera PGE nie uniknie dynamicznego wzrostu zadłużenia, co może wpłynąć negatywnie na ratingi kredytowe. „Krajowe koncerny energetyczne, w tym także PGE, były beneficjentami wzrostu zainteresowania sektorem energetycznym ze strony inwestorów zagranicznych. Ewentualne pogorszenie nastrojów i odpływ inwestorów portfelowych odbiją się negatywnie na notowaniach całej branży” – wskazuje analityk.

Dlatego też ze względu na zmianę harmonogramu największych inwestycji (odsunięcie w czasie) Noble Securities podnosi nieznacznie cenę docelową z 9,17 zł do 9,56 zł. „Utrzymujemy rekomendację trzymaj” – wskazuje analityk.

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Ujemne przepływy. Skąd wynikną?

Michał Sztabler przypomina, że PGE realizuje ambitną i wymagającą zaangażowania znacznych środków finansowych strategię rozwoju. W szczególności wydatki na rozbudowę mocy w OZE (lądowy i morski wiatr, fotowoltaika, magazyny) będą generować ujemne przepływy. Do tego zapowiedziana jest modernizacja infrastruktury sieciowej oraz dekarbonizacja ciepłownictwa. „Prognozy oparliśmy na założeniach ujętych w ubiegłorocznej Strategii; zapowiedziana aktualizacja tego dokumentu może wpłynąć na weryfikację naszych prognoz w przyszłości” – podkreśla analityk.

Wzrost zadłużenia, ale...

Michał Sztabler prognozuje też dynamiczny wzrost zadłużenia PGE w kolejnych latach (wzrost o 40 mld zł do końca 2030 r.), choć finansowe skutki tych zmian będą łagodzone poprzez dostęp do preferencyjnego finansowania (pożyczki z KPO oraz NFOŚiGW, dotacje). „Oczekujemy także decyzji w kwestii pozyskania partnerów do realizacji kolejnych projektów offshore (w prognozach uwzględniliśmy pełen wkład PGE zgodnie z obecnym stanem prawnym). Niemniej należy liczyć się z ryzykiem pogorszenia wskaźników zadłużenia i w konsekwencji spadku ratingu kredytowego”.

Brak dywidendy

PGE wyróżniała się ostatnio na tle innych koncernów energetycznych brakiem wypłaty dywidendy. Sytuacja ta powinna się zmienić w kolejnych latach. „Wciąż prognozujemy brak dywidendy w PGE, ale przy założeniu podobnych decyzji podejmowanych przez pozostałe duże spółki z branży” – dodaje analityk.