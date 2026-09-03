Czy kryptoaktywa mogą stać się kolejną pełnoprawną klasą aktywów w portfelach polskich inwestorów?

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Dlaczego inwestowanie w kryptowaluty przez rachunek maklerski może być alternatywą dla bezpośredniego zakupu na giełdzie krypto?

Dlaczego polskie instytucje finansowe wciąż podchodzą do kryptowalut z dużą ostrożnością?

Czy problemy giełd kryptowalutowych zaszkodzą całemu rynkowi, czy przeciwnie – zwiększą zainteresowanie regulowanymi produktami?

Czy poza bitcoinem i ethereum inwestorzy powinni zainteresować się także takimi projektami jak Chainlink czy Hyperliquid?

Jak dużą część portfela mogą stanowić kryptoaktywa – 5 proc., 10 proc., a może więcej?

Gdzie na skali ryzyka plasują się kryptowaluty w porównaniu z akcjami, ETF-ami, kontraktami terminowymi czy CFD?

Czy bitcoin rzeczywiście może kiedyś pełnić rolę „cyfrowego złota” i bezpiecznej przystani?

I czy kryptoaktywa mogą przyciągnąć młodszych inwestorów na warszawską giełdę?