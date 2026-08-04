Grupa Alior Banku zarobiła w II kwartale 2026 r. 366,6 mln zł netto wobec 640,2 mln zł rok wcześniej. Oznacza to spadek o 42,7 proc. rok do roku oraz o 9,1 proc. względem poprzedniego kwartału. Wynik był jednak mniej więcej zgodny z oczekiwaniami rynku. W ankiecie „Parkietu” analitycy spodziewali się średnio 371 mln zł.
Po pierwszym półroczu zysk netto grupy wyniósł ok. 770 mln zł wobec 1,12 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o około 31 proc.
Prezes Aliora Piotr Żabski wskazał podczas konferencji prasowej, że główną przyczyną spadku zysku była korekta przychodów odsetkowych o 153,2 mln zł związana z wyrokiem TSUE z 23 kwietnia 2026 r. Dotyczył on zakazu naliczania odsetek od skredytowanych kosztów kredytu konsumenckiego, takich jak prowizje czy ubezpieczenia. Sama korekta obniżyła kwartalny zysk netto o 96,5 mln zł.
Negatywny wpływ miały również wyższe koszty ryzyka kredytowego oraz wzrost stawki podatku dochodowego (do 30 proc. z 19 proc. wcześniej). W II kwartale Alior zapłacił 303 mln zł podatku CIT wobec 256 mln zł rok wcześniej.
Wynik odsetkowy wyniósł 1,12 mld zł i był zgodny z oczekiwaniami rynku, ale spadł o 12,9 proc. rok do roku. Marża odsetkowa obniżyła się do 4,5 proc., choć po wyłączeniu wpływu korekty TSUE wyniosłaby 5,11 proc. Pozytywnie wyróżnił się wynik prowizyjny. Wyniósł 240,5 mln zł i był o 4,4 proc. wyższy od prognoz analityków. W ujęciu rocznym wzrósł o 8,2 proc., a kwartalnym o 8,7 proc.
Koszty działania utrzymały się pod kontrolą i wyniosły 550,8 mln zł, praktycznie zgodnie z oczekiwaniami analityków. Bank szacuje, że w całym 2026 r. wzrost kosztów operacyjnych – po wyłączeniu składek na BFG – nie przekroczy poziomu inflacji.
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- Pomimo trudniejszego otoczenia, w tym niższych stop procentowych Alior utrzymał wysoką, dwucyfrową w kluczowych obszarach, dynamikę biznesową – podkreślał prezes Żabski. Sprzedaż kredytów hipotecznych dla klientów detalicznych sięgnęła w II kwartale niemal 2 mld zł i była o 48 proc. wyższa niż rok wcześniej. Całkowita nowa sprzedaż detaliczna wzrosła o 12 proc., do 5,3 mld zł.
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Liczba klientów relacyjnych zwiększyła się do 1,74 mln, co oznacza wzrost o 6,1 proc. rok do roku. Jeszcze szybciej rosła bankowość mobilna – liczba użytkowników aplikacji osiągnęła 1,84 mln, czyli o 21 proc. więcej niż przed rokiem. Bardzo mocny wzrost odnotował również Alior Leasing, którego sprzedaż wzrosła o 30 proc., do 1,06 mld zł.
Zarząd banku zwraca uwagę, że nie obserwuje negatywnych trendów w portfelu kredytowym, i to pomimo negatywnego zdarzenia, tj. upadku jednego z klientów biznesowych. Wskaźnik kosztów ryzyka wyniósł w II kwartale 0,74 proc., a w całym półroczu 0,71 proc. Zarząd podtrzymał oczekiwanie, że w najbliższych latach wskaźnik ten nie powinien przekraczać 0,8 proc., o ile nie nastąpi istotne pogorszenie sytuacji makroekonomicznej.
Kontynuowana jest także redukcja kredytów niepracujących. Wskaźnik NPL spadł do 5,16 proc. z 6,69 proc. rok wcześniej, a celem strategicznym pozostaje zejście poniżej 5 proc. do końca 2026 r. W segmencie klientów detalicznych NPL spadł do 2,1 proc., segmencie biznesowym wskaźnik ten wyskoczył powyżej 11 proc.
W II kwartale Alior Bank wypłacił akcjonariuszom 1,1 mld zł dywidendy za ubiegły rok i deklaruje utrzymanie zdolności do wypłaty nawet 70 proc. zysku w kolejnych latach.
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