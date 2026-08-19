– Są czynniki, które sprzyjają naszemu rynkowi. Rosnąca gospodarka, dobre wyniki spółek, doszły też OKI. Trwa hossa. Wyceny firm na GPW rosną, ale na ten moment są umiarkowane, bo zyski się poprawiają. WIG czy WIG20 mogą być wyżej na koniec roku niż obecnie i to nawet o ponad 10 proc. Oczywiście są czynniki ryzyka. Obawiam się korekty. To może być korekta wynikająca z czynników globalnych – mówi Sobiesław Kozłowski.

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