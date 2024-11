Tajemniczy inwestor, czyli jak spółki z GPW traktują drobnych graczy

– Istotna część działalności grupy jest związana z wytwarzaniem energii na węglu kamiennym i brunatnym, co powoduje, że również wpływ czynników związanych z polityką klimatyczną UE i decyzjami rządowymi w zakresie wydzielenia aktywów węglowych mają swoje odzwierciedlenie w wycenie giełdowej – podkreślił przedstawiciel PGE.

Ciekawe są odpowiedzi dotyczące śladu węglowego w związku z rosnącą rolą ESG. Część spółek już go publikuje, a część się do tego przymierza. Konkretnej odpowiedzi na ten temat udzielił m.in. Alior Bank.

– Po raz pierwszy podamy informację na temat śladu węglowego w oświadczeniu dotyczącym zrównoważonego rozwoju za rok 2024, które zostanie opublikowane w I kwartale 2025 r. – odpowiedział Ludomir Zalewski z działu IR Alior Banku.

Jak liczni są inwestorzy indywidualni na GPW

Struktura inwestorów na GPW w ostatnich kilkunastu latach mocno się zmieniła. Uwagę zwraca w szczególności systematycznie rosnący odsetek obrotów akcjami przypadający na inwestorów zagranicznych. 2009 był ostatnim rokiem dominacji krajowych instytucji (miały 37 proc. vs 36 proc. zagranica, a pozostałe 27 proc. przypadało na inwestorów indywidualnych). W I połowie 2024 r. udział inwestorów zagranicznych wyniósł rekordowe 67 proc. To o 2 pkt proc. więcej niż w całym 2023 r. oraz o 11 pkt proc. więcej niż w pandemicznym 2020 r. Rok ten w statystykach się wyróżnia, bo pocovidowe ożywienie przyciągnęło na rynek kapitałowy wyjątkowo dużą grupę inwestorów indywidualnych. W 2020 r. odpowiadali za aż 25 proc. obrotów (był to rekord od 2010 r.). W 2021 r. odsetek ten spadł do 22 proc., w 2022 r. do 17 proc., a w 2023 r. do 16 proc. Czas pokaże, jak wypadnie cały 2024 r. Tegoroczne statystyki powinna podbić Żabka, która zaktywizowała drobnych inwestorów, przeprowadzając w zeszłym miesiącu czwartą co do wartości ofertę publiczną w historii GPW.