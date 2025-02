Spółki mogą zrobić więcej, aby poprawić relacje z rynkiem kapitałowym

LPP również nie publikuje prognoz w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale podaje cele roczne, tzw. guidance, które aktualizuje w ciągu roku. W grudniu spółka poinformowała m.in. jakich spodziewa się przychodów w roku finansowym 2025, jakiej marży brutto na sprzedaży oczekuje i jakie planuje wydatki inwestycyjne. Oszacowała też, ile nowych salonów zamierza otworzyć i na jakie nowe rynki planuje wejść. PGE informuje z kolei, że nie publikuje prognoz, jednak cyklicznie przedstawia perspektywy (outlook) rocznego wyniku EBITDA dla poszczególnych obszarów prowadzonej działalności.

W tym roku na zmianę swojego postępowania w zakresie przedstawiania prognoz dotyczących wyników finansowych lub operacyjnych zdecydowała się na razie jedna spółka, niestety, nie jest to pozytywna informacja. Chodzi o PZU, które w tym roku nie zmierza już publikować tego typu szacunków.

Spółki są wyjątkowo zgodne w sprawie przedstawiania przez ich zarządy rekomendacji dotyczących podziału zysku i ewentualnej wypłaty dywidendy. W ubiegłym roku takie rekomendacje padły we wszystkich badanych firmach. W tym roku będzie zapewne podobnie (tylko w przypadku Pepco nie ma jeszcze decyzji).

Bardzo mało programów lojalnościowych dla akcjonariuszy

Jednym ze szczególnie pozytywnych objawów dbania o jak najlepsze realizacje z akcjonariuszami wydają się kierowane specjalnie do tej grupy interesariuszy programy lojalnościowe. Redakcja „Parkietu” cyklicznie wraca do tego tematu. Niestety, niewiele tu się dzieje. Ze spółek z WIG20 program lojalnościowy oferują akcjonariuszom jedynie Orlen i PZU. Pięć firm (Budimex, KGHM, Pekao, PGE, PKO BP) informuje dziś, że jeszcze nie zdecydowały, czy go wprowadzą, a pozostałe w ogóle takiego ruchu dziś nie planują.

Ostatnia grupa naszych pytań dotyczyła tego, czy giełdowe spółki zaliczają swoich akcjonariuszy, inwestorów i analityków giełdowych oraz media do istotnych interesariuszy. Tu wszystkie spółki udzieliły odpowiedzi twierdzącej. - Orange Polska w zakresie relacji inwestorskich koncentruje się na zapewnieniu przejrzystej i aktywnej komunikacji z rynkiem kapitałowym poprzez czynną współpracę z inwestorami, analitykami jak również na zapewnieniu wykonywania obowiązków informacyjnych w ramach obowiązujących aktów prawnych – zapewnia Wojciech Jabczyński, rzecznik spółki. Dodaje, że podejmowane działania mają m.in. umożliwić rynkowi przeprowadzenie rzetelnej oceny sytuacji finansowej firmy, jej pozycji rynkowej oraz skuteczności przyjętego modelu biznesowego.

Według Kruka relacje inwestorskie powinny wspierać budowę wartości firmy poprzez prowadzenie długoterminowych relacji z rynkiem i szerokim otoczeniem spółki, w tym również z mediami. – Bardzo ważne jest zaufanie i wiarygodność do nas i do naszej organizacji. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie mocne fundamenty, na których opieramy komunikację, takie jak: transparentność, spójność, rzetelność, szybkość oraz otwartość na dialog z interesariuszami – twierdzi Anna Kowalczyk z relacji inwestorskich Kruka.