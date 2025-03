Asseco i Kruk liderami relacji inwestorskich

– Prowadzimy relacje inwestorskie zarówno z inwestorami instytucjonalnymi, jak i indywidualnymi. Jesteśmy spółką giełdową od 2011 r. i obserwujemy rosnącą wiedzę i zainteresowanie rynkiem kapitałowym wśród inwestorów indywidualnych. Widzimy też powracające coraz większe zainteresowanie polskim rynkiem kapitałowym wśród zagranicznych inwestorów – mówi Tomasz Kałuziak, szef działu IR w Kruku.

Na podium rankingu znalazło się też XTB.

– Na sukces działań IR składa się kilka czynników. Pierwszy to transparentność i otwartość w komunikacji, a także równy dostęp do informacji. Może się wydawać, że to oczywiste, ale bez tej podstawy trudno mówić o wartościowej komunikacji – mówi Paweł Szejko, członek zarządu XTB. Dodaje, że istotny jest też czas oczekiwania na odpowiedź. – Zawsze staramy się udzielić jej jak najszybciej, choć pytania naszych inwestorów, zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych, są coraz bardziej szczegółowe. Wynika to z obserwowanej profesjonalizacji inwestorów, którzy mają coraz większą wiedzę nie tylko na temat inwestowania, ale też spółki i rynku, na których działają – mówi.

W pierwszej dziesiątce spółek z najlepszym IR według inwestorów indywidualnych mamy również: KGHM (4. miejsce), Eneę (5.), CD Projekt (6.), GPW (7.), PKO BP (też 7.), LPP (8.), Kęty (9.) oraz PZU (10.).

Kruk liderem według instytucji

Jedyną spółką, która znalazła się na podium w obu częściach badania, jest Kruk. Według instytucji jest on liderem zestawienia (podobnie jak rok temu). Na drugą pozycję awansowało Pekao. Jaka jest recepta na dobry IR?