Reakcja na wyniki wyborów w USA oraz publikacje wyników finansowych spółek zdominowały ostatnie dni na GPW. Czynniki te determinują też stopy zwrotu osiągane przez uczestników Gry Giełdowej Parkiet Challenge (wciąż można do niej dołączyć na gra.parkiet.com). Giełda to jednak nie tylko krótkoterminowa spekulacja. To także podejście długoterminowe, które odpowiednio wspierane przez same spółki może przynieść korzyści, zarówno im, jak i inwestorom.

– Każda odpowiedzialna firma notowana na giełdzie powinna dbać o akcjonariuszy, którzy jej zaufali i zainwestowali swoje środki. Ważne jest, aby spółka była przejrzysta, otwarcie dzieliła się informacjami i pomagała inwestorom rozumieć, co dzieje się w firmie. Dzięki temu akcjonariusze mogą podejmować mądre decyzje – mówi Robert Stankiewicz, dyrektor komunikacji i marketingu GPW. – Inwestorzy powinni zaś zwracać uwagę na takie informacje, jak raporty z wynikami finansowymi, zmiany w zarządzie, podpisane nowe kontrakty czy ważne decyzje, które mogą wpływać na przyszłość firmy. Spotkania z inwestorami, dni otwarte czy webinary to świetne okazje, by dowiedzieć się, jakie firma ma plany i jak wygląda jej sytuacja finansowa – podkreśla. Dodaje, że sama GPW przykłada dużą wagę do transparentności i odpowiedzialności wobec akcjonariuszy.

Wartość dodaną z tego typu działań dostrzega Asseco Poland. – Relacje z akcjonariuszami budują ich zaufanie, co przekłada się na stabilność oraz długoterminową wartość rynkową spółki. Inwestorzy, lokując kapitał w akcje danej spółki, oczekują przejrzystości, klarownego przekazu oraz regularnego informowania o sytuacji biznesowej firmy i jej kondycji finansowej. Odpowiadanie na bieżące pytania, ale też aktywne dostarczanie informacji, które pomagają inwestorom trafnie ocenić potencjał spółki i podejmować przemyślane decyzje inwestycyjne, są najczęściej rolą osób odpowiedzialnych za relacje inwestorskie. Niezwykle cenne jest zaangażowanie członków zarządu – ich aktywna komunikacja oraz otwartość na spotkania z inwestorami wzmacniają wizerunek i wiarygodność spółki – mówi Joanna Paczkowska-Tatomir, szefowa relacji inwestorskich w Asseco Poland. I dodaje: – Asseco Poland jest obecne na warszawskiej giełdzie od ponad 20 lat i od samego początku dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Dbanie o zaufanie akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów stanowi jeden z priorytetów naszej komunikacji, co przyczyniło się do wypracowania silnej pozycji na warszawskim parkiecie.