Mamy kontakt z rynkiem na bieżąco

Jaka jest recepta na dobre relacje inwestorskie?

Naszym głównym IR-owym celem jest wspieranie budowy wartości firmy poprzez prowadzenie długoterminowych relacji z rynkiem kapitałowym oraz szerokim otoczeniem spółki. Opieramy komunikację na transparentności, spójności, rzetelności, szybkości oraz otwartości na dialog z rynkiem. Pokazujemy to, kim i jacy jesteśmy. Mówimy o sukcesach, ale też o problemach, przez co budujemy zaufanie rynku do nas.

O co najczęściej pytają inwestorzy? Czy o kwestie finansowo-biznesowe, czy może pojawia się tematyka ESG?

Inwestorzy oczekują rzetelnych i merytorycznych informacji przekazywanych bez zbędnej zwłoki. Interesują się kwestiami wpływającymi na biznes, na wyniki finansowe i potencjał spółki.

Dla przykładu – w styczniu ogłosiliśmy strategię na lata 2025–2029 i naturalnym było zainteresowanie rynku zarówno realizacją poprzedniej strategii, jak i planami na przyszłość.

Czy widać może jakieś zmiany w zakresie potrzeb inwestorów na przestrzeni ostatnich lat?

Zrozumienie modelu biznesowego, poznanie tzw. equity story, otoczenia i przewag konkurencyjnych oraz potencjału spółki to niezmiennie kluczowe potrzeby inwestorów.