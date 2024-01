Trudny wyborczy rok dla rządu w Londynie

Czytaj więcej Gospodarka światowa W jakiej kondycji będą w 2024 r. główne silniki gospodarki światowej? Gospodarki USA, Chin i strefy euro raczej nie będą w 2024 r. zadziwiały tempem wzrostu. Wielkim sukcesem będzie, jeśli Euroland uniknie recesji. Dużo większe szanse na to mają Stany Zjednoczone. Państwo Środka nadal może się natomiast mierzyć ze spowolnieniem.

– Aktywność ekonomiczna pozostaje bardzo krucha i nie spodziewamy się jej poprawy przed drugą połową 2024 r. Ta poprawa i tak będzie bardzo umiarkowana. Choć obecnie płace realne rosną, to konsumpcja dóbr przez gospodarstwa domowe jest osłabiona i pozostaje poniżej poziomów sprzed pandemii. Rynek mieszkaniowy wykazuje za to oznaki stabilizacji – wskazuje Guillaume Derrien, ekonomista BNP Paribas. Prognozuje, że brytyjski wzrost gospodarczy będzie w tym roku zerowy.

Jednym z tematów dominujących w brytyjskich mediach w 2022 i 2023 r. był „kryzys kosztów życia” wywołany podwyższoną inflacją. Zeszły rok przyniósł jednak wyraźne wyhamowanie wzrostu cen. Spełniona została obietnica premiera Rishiego Sunaka, że po roku jego rządów inflacja będzie o połowę mniejsza. O ile w listopadzie 2022 r. wynosiła 10,7 proc., to w listopadzie 2023 r. sięgała już tylko 3,9 proc. Jej hamowanie to jednak nie tylko skutek rządowych działań osłonowych, ale w większym stopniu efekt zacieśniania polityki pieniężnej przez Bank Anglii. Brytyjski bank centralny podwyższył główną stopę procentową w cyklu rozpoczętym pod koniec 2021 r. łącznie o 500 pkt baz., do 5,25 proc., czyli najwyższego poziomu od 15 lat.Część ekonomistów twierdzi dziś, że działał zbyt agresywnie, a rynek czeka na to, kiedy zacznie on ciąć stopy. Czy inflacja w nadchodzących miesiącach jednak na to pozwoli?

Meandry polityki

Spośród ponad 40 prognoz zebranych przez Blooomberga tylko jedna przewiduje, że Bank Anglii obetnie główną stopę procentową już w I kwartale. W przypadku II kwartału takich wskazań jest już 11. Mediana projekcji sugeruje, że na koniec roku główna stopa będzie wynosiła 4,5 proc., czyli że Bank Anglii dokona trzech cięć po 25 pkt baz. Najbardziej gołębio nastawieni analitycy (Wells Fargo) spodziewają się, że główna stopa zejdzie do 3,25 proc. Prognozy czterech instytucji (w tym HSBC i Bank of America) przewidują jednak, że na koniec roku będzie nadal wynosiła 5,25 proc. Przyszła polityka Banku Anglii wydaje się być trudniejsza do przewidzenia niż ścieżka obniżek stóp procentowych przez Fed.

– Inwestorzy spodziewają się, że Bank Anglii zacznie obniżki stóp procentowych później i będzie działał mniej agresywnie niż Europejski Bank Centralny czy Rezerwa Federalna. Tak ma niby być, gdyż brytyjska inflacja w usługach okazała się bardziej uporczywa. To się jednak prawdopodobnie zmieni, a różnice pomiędzy poziomami inflacji usługowej w Wielkiej Brytanii oraz w strefie euro nie mogą być w pełni wytłumaczone przez różne warunki gospodarcze – uważa James Smith, ekonomista z ING. Wskazuje, że rzadko kiedy zwraca się uwagę na inną strukturę koszyków inflacyjnych w Wielkiej Brytanii oraz w strefie euro (choćby większy udział wydatków na rekreację w brytyjskim koszyku) czy na czynniki podwyższające wzrost cen w niektórych kategoriach w Wielkiej Brytanii (na przykład mniejszą urzędową kontrolę nad wysokością czynszów niż w strefie euro). Gdy uwzględni się te kwestie, wychodzi na to, że trendy inflacyjne w Wielkiej Brytanii są podobne jak w Eurolandzie. – O ile spodziewamy się, że inflacja w usługach wyniesie około 6 proc. na początku roku, to latem zejdzie do 4 proc. Wraz z coraz większymi dowodami spowolnienia wzrostu płac w sektorze prywatnym to wystarczy, by Bank Anglii zaczął w sierpniu obniżki stóp. Spodziewamy się, że obetnie je łącznie o 100 pkt baz. w drugiej połowie roku – prognozuje Smith.