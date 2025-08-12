Komentarze
Inflacja rozczarowała

Alternatywa dla inwestorów unikających ryzyka zamiana obligacji indeksowanych inflacją na trzyletnie papiery o stałym oprocentowaniu.

Publikacja: 12.08.2025 06:00

Jan Karczewski, dyrektor ds. klientów strategicznych, Michael/Ström Dom Maklerski

Jan Karczewski, dyrektor ds. klientów strategicznych, Michael/Ström Dom Maklerski

Choć inflacja CPI w lipcu wyniosła 3,1 proc. r/r i po kilku kwartałach powróciła do pasma odchyleń od celu inflacyjnego NBP, to jednak oczekiwania rynkowe były wyraźnie niższe (2,85 proc. r/r).

Jednym z głównych źródeł niepewności pozostaje utrzymująca się wysoka presja płac. Niemniej kierunek wydaje się jasny: stabilizacja inflacji i stopniowe przejście z jednorazowych dostosowań do rozpoczęcia cyklu łagodzenia polityki pieniężnej.

W tym kontekście warto przyjrzeć się strukturze zadłużenia Skarbu Państwa. Obligacje detaliczne stanowią niespełna 10 proc. całkowitego długu publicznego. Wśród nich dominują papiery stałokuponowe o trzyletnim okresie zapadalności oraz czteroletnie obligacje indeksowane inflacją.

Po raz pierwszy od dłuższego czasu oczekiwania rynkowe i projekcje inflacyjne NBP są do siebie tak zbliżone. Spadek inflacji w okolice górnego przedziału odchyleń od celu inflacyjnego wydaje się w najbliższych kwartałach trwały, a poziom cen powoli się stabilizuje.

Dla inwestorów unikających ryzyka i utrzymujących ekspozycję na detaliczne obligacje skarbowe alternatywą może być zamiana posiadanych obligacji indeksowanych inflacją na trzyletnie obligacje o stałym oprocentowaniu.

Te, w obliczu oczekiwanych obniżek stóp procentowych, wciąż oferują atrakcyjne oprocentowanie – 5,40 proc. w skali roku. Może to pozwolić uniknąć sytuacji, w której inwestorzy zostaną z tzw. obligacjami patriotycznymi, których oprocentowanie będzie systematycznie spadać wraz z obniżającą się inflacją.

