Inflacja rozczarowała

Jan Karczewski, dyrektor ds. klientów strategicznych, Michael/Ström Dom Maklerski
Choć inflacja CPI w lipcu wyniosła 3,1 proc. r/r i po kilku kwartałach powróciła do pasma odchyleń od celu inflacyjnego NBP, to jednak oczekiwania rynkowe były wyraźnie niższe (2,85 proc. r/r).
Jednym z głównych źródeł niepewności pozostaje utrzymująca się wysoka presja płac. Niemniej kierunek wydaje się jasny: stabilizacja inflacji i stopniowe przejście z jednorazowych dostosowań do rozpoczęcia cyklu łagodzenia polityki pieniężnej.
W tym kontekście warto przyjrzeć się strukturze zadłużenia Skarbu Państwa. Obligacje detaliczne stanowią niespełna 10 proc. całkowitego długu publicznego. Wśród nich dominują papiery stałokuponowe o trzyletnim okresie zapadalności oraz czteroletnie obligacje indeksowane inflacją.
Po raz pierwszy od dłuższego czasu oczekiwania rynkowe i projekcje inflacyjne NBP są do siebie tak zbliżone. Spadek inflacji w okolice górnego przedziału odchyleń od celu inflacyjnego wydaje się w najbliższych kwartałach trwały, a poziom cen powoli się stabilizuje.
Dla inwestorów unikających ryzyka i utrzymujących ekspozycję na detaliczne obligacje skarbowe alternatywą może być zamiana posiadanych obligacji indeksowanych inflacją na trzyletnie obligacje o stałym oprocentowaniu.
Te, w obliczu oczekiwanych obniżek stóp procentowych, wciąż oferują atrakcyjne oprocentowanie – 5,40 proc. w skali roku. Może to pozwolić uniknąć sytuacji, w której inwestorzy zostaną z tzw. obligacjami patriotycznymi, których oprocentowanie będzie systematycznie spadać wraz z obniżającą się inflacją.
Kurs EUR/USD pozostaje stabilny wokół poziomu 1,1640 wyczekując nowych argumentów mogących wybić go z marazmu.
Amerykański dolar od początku 2025 r. pozostaje pod wyraźną presją spadkową, a rynkowe wyprzedawanie waluty Stanów Zjednoczonych zepchnęło notowania dolara w stosunku do koszyka walut do najniższych poziomów od końca marca 2022 r.
W mijającym tygodniu polski złoty wyraźnie zyskał na wartości względem głównych walut, umacniając się zarówno wobec dolara amerykańskiego, jak i euro.
Rezygnacja Adriany Kugler ze stanowiska gubernatora w Rezerwie Federalnej była nagłym wydarzeniem z perspektywy rynków finansowych.
Na rynku walutowym cały czas dzieje się dosyć sporo. Choć przez moment wydawało się, że dolar amerykański zaczyna powstawać z kolan, to jednak słabe dane z amerykańskiego rynku pracy ponownie sprowadziły najważniejszą walutę na świecie do parteru.
Złoty w środowe popołudnie umacniał się wobec dolara. To efekt powrotu słabości amerykańskiej waluty na globalnym rynku.