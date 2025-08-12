Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 12.08.2025

BNP PARIBAS BANK POLSKA – wyniki za I półrocze
ARCTIC PAPER – wyniki za I półrocze
ORLEN – ostatnie notowanie akcji z prawem do 6 zł dywidendy na papier; wypłata 1 września
RAWLPLUG – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,40 zł dywidendy na papier; wypłata 29 sierpnia
KRYNICA VITAMIN – ostatni dzień zapisów na sprzedaż akcji po 9,37 zł w wezwaniu ogłoszonym przez spółkę oraz Zinat
NANOGROUP – wprowadzenie do obrotu giełdowego 2 190 475 akcji serii L1, 952 381 akcji serii M1, 809 524 akcje serii M2, 952 381 akcji serii
M3, 714 286 akcji serii M4, 714 286 akcji serii M5, 714 286 akcji serii M6, 1 314 285 akcji serii M7
LARK – wykluczenie akcji z obrotu giełdowego decyzją KNF
MPAY – NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej
SUNDRAGON – NWZA w sprawie zmiany statutu, w tym nazwy spółki oraz przeniesienia notowań na giełdę
USA – inflacja konsumencka w lipcu
Wyniki Mennicy Polskiej za I półrocze, dywidendy od Inpro, Mirbudu i Ultimate Games, pożegnanie EMC Instytutu Medycznego z giełdą. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie.