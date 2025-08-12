Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 12.08.2025

Rynki
Wyniki BNP Paribas Banku Polska i Arctic Paper za I półrocze, ostatnie notowanie akcji Orlenu z prawem do dywidendy, amerykańska inflacja konsumencka w lipcu. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie.

Kraj

BNP PARIBAS BANK POLSKA – wyniki za I półrocze

ARCTIC PAPER – wyniki za I półrocze

ORLEN – ostatnie notowanie akcji z prawem do 6 zł dywidendy na papier; wypłata 1 września

RAWLPLUG – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,40 zł dywidendy na papier; wypłata 29 sierpnia

KRYNICA VITAMIN – ostatni dzień zapisów na sprzedaż akcji po 9,37 zł w wezwaniu ogłoszonym przez spółkę oraz Zinat

NANOGROUP – wprowadzenie do obrotu giełdowego 2 190 475 akcji serii L1, 952 381 akcji serii M1, 809 524 akcje serii M2, 952 381 akcji serii

M3, 714 286 akcji serii M4, 714 286 akcji serii M5, 714 286 akcji serii M6, 1 314 285 akcji serii M7

LARK – wykluczenie akcji z obrotu giełdowego decyzją KNF

MPAY – NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej

SUNDRAGON – NWZA w sprawie zmiany statutu, w tym nazwy spółki oraz przeniesienia notowań na giełdę

Świat

USA – inflacja konsumencka w lipcu

Niemcy – indeks ZEW

Wielka Brytania – stopa bezrobocia w czerwcu

