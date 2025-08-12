Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 12.08.2025

Wyniki BNP Paribas Banku Polska i Arctic Paper za I półrocze, ostatnie notowanie akcji Orlenu z prawem do dywidendy, amerykańska inflacja konsumencka w lipcu. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie.

