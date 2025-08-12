Na Zachodzie bez zmian

Komisja Europejska uruchomiła deregulację Omnibus, której celem jest uproszczenie i dostosowanie obowiązków raportowych do realiów rynkowych. Proces ten ma na celu ograniczenie nadmiernych obciążeń administracyjnych, zwłaszcza dla mniejszych przedsiębiorstw, oraz zapewnienie spójności z innymi ramami regulacyjnymi. W ramach konsultacji analizowane są m.in. możliwości uproszczenia struktury raportów, zmniejszenia liczby wymaganych wskaźników oraz wprowadzenia większej elastyczności w zakresie harmonogramów raportowania. Wyniki tego procesu mogą znacząco wpłynąć na ostateczny kształt obowiązków raportowych w UE i będą miały również wpływ na decyzje podejmowane przez inne kraje europejskie.

Wielka Brytania, mimo że nie jest już członkiem Unii Europejskiej, aktywnie rozwija własne podejście do raportowania ESG. W czerwcu 2025 roku rząd brytyjski opublikował projekty nowych standardów UK Sustainability Reporting Standards (UK SRS), które bazują na standardach opracowanych przez Międzynarodową Radę ds. Standardów Zrównoważonego Rozwoju (ISSB). Standardy UK SRS S1 i S2 odpowiadają odpowiednio standardom ISSB dotyczącym ogólnych informacji o zrównoważonym rozwoju oraz informacji klimatycznych, jednak zawierają istotne modyfikacje dostosowane do brytyjskiego kontekstu.

Jedną z kluczowych zmian jest wydłużenie okresu przejściowego dla firm, które będą mogły skupić się najpierw na raportowaniu kwestii klimatycznych, zanim przejdą do szerszych aspektów ESG. W przeciwieństwie do ISSB, która przewiduje roczny okres przejściowy, UK SRS proponuje dwa lata. Ponadto, brytyjskie standardy rezygnują z możliwości opóźnionego publikowania raportów ESG względem sprawozdań finansowych, argumentując, że takie podejście osłabia spójność i przejrzystość informacji. Rząd w Londynie prowadzi obecnie konsultacje w sprawie obowiązkowości tych standardów oraz analizuje koszty i korzyści ich wdrożenia. Dodatkowo, planowane jest wprowadzenie obowiązku opracowywania planów transformacji klimatycznej przez duże firmy i instytucje finansowe, zgodnych z celami Porozumienia Paryskiego.

Szwajcaria, również kraj spoza Unii, pierwotnie planowała dostosowanie swoich regulacji do zasad obowiązujących we Wspólnocie i międzynarodowych standardów. W 2022 roku przyjęto rozporządzenie o ujawnieniach klimatycznych, które miało wejść w życie w 2025 roku i obejmować duże przedsiębiorstwa oraz instytucje finansowe. Przepisy te opierały się na rekomendacjach Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) i wymagały m.in. raportowania emisji gazów cieplarnianych, ryzyk klimatycznych oraz planów transformacji. W grudniu 2024 roku rząd szwajcarski rozpoczął konsultacje nad nowelizacją tych przepisów, mającą na celu ich dostosowanie do międzynarodowych standardów, takich jak ISSB czy ESRS.

Jednak w czerwcu 2025 roku, w związku z trwającym w UE procesem Omnibus, Szwajcaria zdecydowała się wstrzymać prace nad nowelizacją, oczekując na ostateczne decyzje Brukseli. Celem tych działań jest zapewnienie spójności regulacyjnej i uniknięcie sytuacji, w której szwajcarskie firmy znalazłyby się w mniej korzystnej pozycji konkurencyjnej. Lokalne władze zapowiedziały, że decyzje dotyczące dalszych kroków zostaną podjęte najpóźniej do początku 2026 roku, a nowe przepisy mają wejść w życie do 2027 roku.