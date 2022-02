Podcięte skrzydło Ukrainy. Konoplianka do Cracovii przyszedł za darmo

Do Ekstraklasy trafił piłkarz z bogatą przeszłością. To Jewhen Konoplianka, który w reprezentacji Ukrainy rozegrał ponad 80 meczów. Kiedyś wyceniany był na 25 mln euro, do Cracovii przyszedł za darmo. Zostanie gwiazdą ligi czy będzie odcinał kupony?